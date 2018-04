Kim Kardashian (37) genießt das warme Wetter in den USA in vollen Zügen. Und damit auch ihre Fans an kälteren Orten der Welt ein bisschen was davon abbekommen, postet der Reality-Star auf Instagram ein heißes Bikini-Foto: Die US-Amerikanerin liegt auf einer Luftmatratze im Pool und präsentiert den Followern ihren Body in einem roten Zweiteiler.

Das Geheimrezept zu dieser Figur lieferte sie in einem weiteren Post gleich mit: Seit einem Jahr mache sie nun fünf bis sechs Mal pro Woche Sport mit einer Fitnesstrainerin. Außerdem habe Kardashian ihre Ernährung umgestellt. Das alles soll dafür gesorgt haben, dass ihre Kurven mittlerweile viel fester und vor allem ganz ohne Cellulite seien... Das Ergebnis kann sich sehen lassen!