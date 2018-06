Um Paris hat Kim Kardashian (37, "Keeping Up With The Kardashians") fast zwei Jahre einen großen Bogen gemacht. Schließlich wurde die 37-Jährige im Oktober 2016 brutal in ihrem Pariser Hotelzimmer von mehreren Männern überfallen. Ein Trauma, das sie nun offenbar überwunden hat. Denn nun kehrte sie für die Fashion Week der Männer in die Stadt der Liebe zurück.

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Rapper Kanye West (41, "Ye"), und ihrer Schwester Kylie Jenner (20) besuchte Kardashian die Show des Luxus-Labels Louis Vuitton. Auf Twitter schrieb sie: "Danke Paris für die emotionale Reise zurück. Ich hätte nicht aus einem besseren Grund kommen können."

Bei dem Überfall 2016 entwendeten die Diebe Schmuck im Wert von rund 10 Millionen Dollar. Darunter der Verlobungsring von Kim Kardashian, der alleine vier Millionen Dollar wert ist. Um ungestört das Hotelzimmer auszuräumen, hatten die Diebe sie in der Badewanne gefesselt und geknebelt.