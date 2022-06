Bei der Met Gala in New York präsentierte Kim Kardashian ein Original-Kleid von Marilyn Monroe. Das weist laut eines Experten nun irreparable Schäden auf. Die 41-Jährige weist die Vorwürfe zurück.

Anfang Mai erschien Kim Kardashian zur Met Gala in New York in einem Outfit, das für Schlagzeilen sorgte: Die 41-Jährige trug das Originalkleid von Marilyn Monroe, in dem die Schauspielerin 1962 dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy das berühmte Geburtstagsständchen sang. Seit 2016 befindet sich die beige-funkelnde Robe im Besitz der Museumskette "Ripley's", die es in einem abgedunkelten Tresor und unter speziellen Temperaturbedingungen lagert. Fürs Tragen in der Öffentlichkeit ist die fast fünf Millionen Dollar teure Kreation eigentlich nicht bestimmt.

Kardashian konnte die Verantwortlichen dennoch überzeugen und präsentierten das Monroe-Kleid bei der Met Gala. Doch nun soll das wertvolle Stück beschädigt sein. Der US-Historiker und Monroe-Experte Scott Fortner veröffentlichte auf seinem Instagram-Account Vorher-Nachher-Fotos. Darauf ist deutlich zu erkennen, dass einige der Kristalle fehlen oder locker sind. Sein Vorwurf: Kim Kardashian habe das Kleid zerstört. "War es das wert?" fragte er und verlinkte das Museum "Ripley's". Fortner war einer von zahlreichen Experten, die öffentlich kritisiert hatten, dass Kardashian zur Met Gala in dem legendären Kleid erschienen war.

Kim Kardashian passte nicht richtig in das Kleid

Um in die Robe zu passen, hatte Kim Kardashian rund sieben Kilo abnehmen müssen. Trotzdem war sie an der Rückseite noch immer zu eng und der Reißverschluss ließ sich nicht schließen. Deshalb posierte die Reality-TV-Darstellerin mit einer Pelzjacke auf dem roten Teppich. Dass durch den Kontakt der Stoffe einige der Kristalle zu Schaden kamen, ist nicht ausgeschlossen. Die britische Zeitung "Daily Mail" will jedoch aus dem Umfeld Kardashians erfahren haben, dass sie die Vorwürfe zurückweist. Das Kleid sei bereits fehlerhaft gewesen, als das Museum es im November 2016 bei einer Auktion ersteigerte.

"The Last Sitting" Wenige Wochen nach diesen Fotos starb Marilyn Monroe 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Am 4. August 1962 starb Schauspielerin Marilyn Monroe im Alter von nur 36 Jahren. Die Amerikanerin wurde leblos in ihrem Haus in Los Angeles gefunden. Die genauen Umstände ihres Todes sind bis heute nicht geklärt. Wenige Wochen vor ihrem Tod, im Juni des Jahres 1962, stand Monroe noch für ein Fotoshooting für die amerikanische "Vogue" vor der Kamera. Die Bilder schoss US-Fotograf Bert Stern im Bungalow 264 des Bel-Air Hotels in Los Angeles. Die Zusammenarbeit zwischen Monroe und Stern ging als "The Last Sitting" in die Geschichte ein. Zu sehen sind die Bilder in einem Bildband, der anlässlich Monroes Todestages vom Taschen-Verlag neu aufgelegt wurde. Mehr

"Ich habe großen Respekt vor dem Kleid und seiner Bedeutung für die amerikanische Geschichte. Ich würde mich niemals darin hinsetzen oder darin essen wollen oder das Risiko eingehen, dass es beschädigt wird, und ich werde auch nicht die Art von Körper-Make-up tragen, die ich normalerweise verwende", sagte Kardashian im Mai am Rande der Met Gala der "Vogue".

Am Ende trug sie das Monroe-Kleid nur eine Viertelstunde auf dem roten Teppich und wechselte danach in eine weniger wertvolle Nachbildung. Für 15 Minuten Ruhm könnte der Schaden nun ganz schön groß sein.

