Scheidungsjahr Weinende Kim Kardashian über gemeinsame Elternschaft mit Kanye West: "It is fucking hard"

von Gernot Kramper Im Jahr 2022 zog Kanye West eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Seine Ex-Frau Kim Kardashian erzählt nun, wie sie versucht hat, die Kinder von dem Chaos und den Skandalen abzuschirmen und bricht dabei in Tränen aus.

Kim Kardashian sprach in einem Podcast über ihr Leben nach der Scheidung von Kanye West und den Problemen, die Kinder gemeinsam aufzuziehen. Dabei kam sie auch auf ihren eigenen Vater Robert Kardashian zu sprechen: "Ich hatte den besten Vater. Ich will nicht emotional werden. Es war einfach ein besonderer Tag für mich. Es ist hart. So ein Mist wie Co-Elternschaft, das ist wirklich verdammt schwer, wisst ihr." Schließlich musste sie weinen. Kim Kardashian erzählte, wie sie versucht hat, die Kinder vor der Schlammschlacht zu schützen, die das ehemalige Power-Paar in diesem Jahr durchgemacht hat. Im Februar 2021 reichte sie die Scheidung von Kanye ein. Die beiden haben vier Kinder: North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3).

Kim erzählte: "Ich habe die besten Erinnerungen und die tollste Erfahrung mit meinem Vater und das ist alles, was ich für meine Kinder will. Solange sie das haben können, ist es das, was ich mir für sie wünsche."

Wests Skandale machen Kim Kardashian zu schaffen

Die Skandale um Kanye West machten es ihr nicht leicht. Das ganze Jahr war ein Spießrutenlauf. Zunächst verfolgte Kanye West ihren damaligen Freund Pete Davidson bösartig im Internet. Als es im Herbst zu einem Skandal kam, nachdem West Shirts seiner Modelinie mit dem Slogan “White Lives Matter” versehen hatte, postete er eine ganze Reihe antisemitischer Tweets. So dass Adidas und weitere Firmen die Zusammenarbeit mit ihm beendeten. Schließlich lobte West auch noch Adolf Hitler, von dem er "gute Dinge" erfahren haben will. Am Ende sperrte Elon Musk seinen Twitter-Account. Musk sagte: "Ich habe mein Bestes versucht. Trotzdem hat er erneut gegen unsere Regel gegen die Aufstachelung zur Gewalt verstoßen. Das Konto wird gesperrt."

All das sei nichts für die Kinder, so Kim Kardashian. "Das ist wirklich schwerer Kram – für Erwachsene. Sie sind noch nicht bereit, damit umzugehen. Und wenn sie so weit sind, werden wir darüber Gespräche führen und ich werde vorbereitet sein, aber bis dahin werde ich alles tun, um ihr Leben so normal wie möglich zu halten." Bei ihr zu Hause würden die Kinder nicht mitbekommen, was in der Außenwelt vor sich geht. "Ich werde sie bis zum Ende dieser Welt beschützen, solange ich kann."

Kim Kardashian macht gute Miene zum bösen Spiel

Sie selbst wolle sich von bestimmten Gedanken und Dingen, die mit Kanye West zusammenhängen, distanzieren, aber nicht vor den Kindern. "Wenn wir zur Schule fahren und sie die Musik ihres Vaters hören wollen, muss ich, egal was passiert, ein Lächeln im Gesicht haben, seine Musik aufdrehen und mitsingen und so tun, als wäre alles in Ordnung."

"Sobald ich sie abgesetzt habe, kann ich mich ausweinen."

Sie hofft, dass ihre Kinder ihr es später danken werden, dass sie ihren Vater Kanye West nicht öffentlich beschimpft hat.