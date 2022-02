Kim Kardashian hat im Februar 2021 die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West eingereicht. Seitdem bemüht sie sich, dass sie rechtlich als alleinstehend erklärt wird, mental ist sie es bereits.

Sie ziert das Cover der amerikanischen März-Ausgabe der "Vogue" mit deutlichen Worten: "Ich habe mich gewählt!" steht unter dem Titelbild der Unternehmerin. In einem Interview mit dem Mode-Magazin erklärt Kim Kardashian, wie ihr neuer Lebensabschnitt, ohne Kanye West an ihrer Seite, aussehen soll.

Kim Kardashian ist Mutter von vier Kindern im Alter von zwei bis acht Jahren. Sie hat mehrere sehr gut laufende Firmen, wie ihre Beauty-Linie KKW BEAUTY oder das Fashion-Label SKIMS. Aber in der Liebe hat es mit dem Kindesvater Kanye West nicht geklappt. Seit knapp zwei Jahren ist das Paar getrennt und seit einem Jahr läuft die Scheidung.

Doch Kardashian lässt den Kopf nicht hängen. Sie hat den Fokus ihres Lebens neu ausgerichtet: "Viel zu lang habe ich nur das getan, was andere Menschen glücklich macht", erzählt die 41-Jährige im Interview. "Ich denke, dass ich in den letzten zwei Jahren entschieden habe, dass ich mich nun selbst glücklich machen möchte. Und das fühlt sich gut an. Natürlich beinhaltet das auch Veränderungen, wie meine Scheidung, aber das Wichtigste ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und weiß, was einen glücklich macht. Ich habe mich für mich selbst entschieden. Und ich denke, es ist ok, sich selbst zu wählen", sagt Kardashian.

Kim Kardashian möchte ihre Vierziger mehr für sich selbst nutzen

"Meine Vierziger werden sich um 'Team Ich' drehen. Ich werde gesund essen. Ich werde mein Workout machen. Ich möchte mehr Spaß haben und mehr Zeit mit meinen Kids und Menschen, die mich glücklich machen, verbringen. Ich werde mein Smartphone auch mal weglegen und Instagram-Accounts entfolgen, wenn ich Dinge nicht sehen möchte“, erklärt sie ihren neuen Lebensabschnitt.

Auch einen neuen Lebensgefährten soll die Unternehmerin bereits seit vergangenem Herbst haben, Pete Davidson. Der Comedian nannte Kardashian erst vor wenigen Tagen öffentlich seine feste Freundin und er scheint ihr gut zu tun. Beide waren zusammen in einem Urlaub auf den Bahamas Anfang des Jahres, von diesem Trip berichtet sie ebenso im Interview, allerdings ohne den Namen ihres Begleiters zu erwähnen: "Ich war auf den Bahamas und auf einmal sagten die Menschen, mit denen ich da war: 'Wir sind verdammt noch mal im Urlaub. Wir waren eine so verdammt lange Zeit nicht im Urlaub' und dann schmissen sie ihre Handys in den Ozean. Ich dachte nur 'Was? Was? Was? Darf ich das auch tun?'"

Kanye West hofft derweil noch immer auf ein Revival mit seiner Ex. Am gleichen Tag, als Kim Kardashian das "Vogue"-Cover und die dazugehörigen Shootingbilder unter anderem auch der Kids postete, nahm er die Bilder der Kinder und repostete sie mit dem Satz: "Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen."

Quelle: Vogue, Instagram