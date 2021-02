Gerichtsunterlagen offenbaren den Grund für die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West. Es sind "unüberbrückbare Differenzen".

Nach zahlreichen Spekulationen, wurde es am 19. Februar offiziell bestätigt: Kim Kardashian (41, "Keeping Up With the Kardashians") und Rapper Kanye West (43) lassen sich scheiden. Die britische Boulevardzeitung "The Sun" veröffentlichte jetzt die vor Gericht eingereichten Scheidungspapiere, die auch den Grund der Trennung offenbaren. Demnach hat Kardashian "unüberbrückbare Differenzen" angegeben.

Die Unterlagen bestätigen weiterhin Berichte, die besagen, dass sich die Noch-Eheleute in Zukunft das Sorgerecht für ihre vier gemeinsamen Kinder North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) teilen wollen. Darüber hinaus hat Kardashian beantragt, dass weder sie noch West Anspruch auf Ehegattenunterhalt erhalten sollen.

Ehevertrag regelt Vermögensaufteilung

Ein Insider sagte dem Blatt, dass West mit der Sorgerechtsteilung einverstanden sein soll. Außerdem wird wohl kein Krieg um das auf rund zwei Milliarden Dollar geschätzte Vermögen der beiden entbrennen. Denn ein Ehevertrag soll bereits vor der Eheschließung für klare Verhältnisse gesorgt haben. Keiner der beiden hat demnach vor, die Vereinbarung anzuzweifeln.

Kim Kardashian und Kanye West waren seit 2012 liiert. Im Mai 2014 gaben sie sich das Jawort.