Kim Kardashian und Kanye West sind offiziell geschieden. Das Ex-Paar hat sich auch über das Sorgerecht und den Besitz geeinigt.

Die Scheidung von Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (42) und ihrem Ex-Mann, Rapper Kanye West (45), ist offiziell vollzogen. Wie US-Medien, darunter das "People"-Magazin melden, muss der Grammy-Gewinner 200.000 Dollar pro Monat an Unterhalt zahlen. Das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder - die Töchter North (9) und Chicago (4) sowie die Söhne Saint (6) und Psalm (3) - teilen sich die Eltern. Auch über den Besitz soll sich das Ex-Paar geeinigt haben.

Laut den Scheidungsdokumenten, aus denen das Magazin zitiert, muss der Musiker neben den Unterhaltskosten auch für die Hälfte der Kosten für die medizinische Versorgung, die Ausbildung und die Sicherheit der Kinder aufkommen. Sowohl Kardashian als auch West haben auf Ehegattenunterhalt verzichtet.

Das Paar erklärte sich außerdem bereit, Streitigkeiten über die Kinder durch die Teilnahme an einer Mediation beizulegen. Nimmt eine der beiden Parteien jedoch nicht daran teil, darf die andere Partei die Entscheidung im Streitfall allein treffen.

Das Vermögen des Paares, einschließlich der Immobilie, wird auf der Grundlage des Ehevertrags aufgeteilt.

Kim Kardashian offiziell bereits seit neun Monaten ledig

Die Scheidung wurde neun Monate nach dem Urteil vollzogen, das besagt, dass Kardashian rechtlich gesehen ledig ist. West hatte zuvor Kardashians Antrag, für ledig erklärt zu werden, angefochten, sagte aber damals in einer Erklärung: "Ich habe mein Team gebeten, die Auflösung meiner Ehe mit Kim zu beschleunigen, damit ich mich ganz auf unsere wunderbaren Kinder konzentrieren kann."

Kardashian und West waren seit 2012 ein Paar und heirateten im Mai 2014. Ihre Ehe geriet auf dem Höhepunkt von Wests öffentlichen Ausbrüchen im Jahr 2020 in eine Krise, nachdem er eine umstrittene Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten gestartet und auf der Wahlkampftour und auf Twitter sehr persönliche Details über seine Familie und seine Ehe preisgegeben hatte.

Damals ging Kardashian in einem seltenen öffentlichen Statement auf die Diagnose seiner bipolaren Störung ein, bat die Fans um "Mitgefühl" und räumte ein, in einer "komplizierten und schmerzhaften" Situation zu sein.

Im Februar 2021 reichte Kardashian nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung von West ein. Monate später, im Dezember, beantragte sie, rechtlich als Single anerkannt zu werden. Sie bat auch darum, Fragen des Sorgerechts und des Eigentums von ihrem Familienstand zu trennen und ihren Mädchennamen wieder annehmen zu dürfen.

Details aus den Gerichtsdokumenten

In Gerichtsdokumenten sagte Kardashian laut dem Magazin: "Ich wünsche mir sehr, geschieden zu werden. Ich habe Kanye gebeten, unsere Scheidung geheim zu halten, aber er hat das nicht getan. Kanye hat eine Menge Fehlinformationen über unsere privaten Familienangelegenheiten und unsere gemeinsame Elternschaft in den sozialen Medien verbreitet, was zu emotionalem Leid geführt hat. Ich glaube, dass die gerichtliche Aufhebung unseres Ehestatus' Kanye helfen wird, zu akzeptieren, dass unsere eheliche Beziehung vorbei ist, und einen besseren Weg einzuschlagen, der uns helfen wird, unsere Kinder friedlich gemeinsam zu erziehen."

Der Kardashians-Star fügte hinzu: "Obwohl ich mir wünsche, dass unsere Ehe erfolgreich gewesen wäre, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es keine Möglichkeit gibt, unsere Ehe zu reparieren. Kanye ist damit nicht einverstanden, aber zumindest scheint er zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass ich unsere Ehe beenden möchte, auch wenn er das nicht will. Ich bitte das Gericht, mir den Status einer alleinstehenden Person wiederzugeben, damit ich den Heilungsprozess beginnen kann und damit unsere Familie den Heilungsprozess beginnen und in diesem neuen Kapitel unseres Lebens vorankommen kann."