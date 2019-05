Fünf Jahre sind die beiden nun verheiratet: Kim Kardashian (38) und Kanye West (41, "Love Lockdown"). Da er sich in letzter Zeit mit negativen Schlagzeilen zurückhält, wird es Kim umso mehr freuen, dass der Musiker ihr zum Jahrestag eine ganz besondere Freude gemacht hat: Sie bekam von ihm Tickets zu einem Konzert von Céline Dion (51, "My Heart Will Go On"), was auch der Sängerin sichtlich Freude bereitete. Die Kanadierin postete ein Bild der drei Stars mit einem kleinen Dankestext auf Instagram.

"Glückwunsch zum Jahrestag, Kim und Kanye! Danke, dass ihr gekommen seid, um meine Show zu sehen", schreibt Dion. Kardashian wirkt auf dem Bild besonders glücklich, West hingegen hat denselben ernsten Blick aufgesetzt, den er schon so oft parat hatte. Ganz bodenständig trägt er seine schwarze "Dickies"-Jacke, während Dion zwischen den beiden in ihrem goldenen Anzug glänzt.