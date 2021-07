Normalerweise tragen nur verliebte Pärchen dasselbe Outfit. Im Falle von Kim Kardashian und Kanye West tut es aber ein Ex-Paar ... oder?!

Was machen Paare, die sehr frisch und sehr intensiv verliebt sind? Sie wollen der ganzen Welt zeigen, dass sie zusammengehören. Und – neben Dauerknutschen – ist eine der einfachsten, und auch eine der geschmacklich fragwürdigsten, Methoden hierfür, nur noch in möglichst gleichartiger Kleidung durch die Welt zu spazieren. Partnerlook. Nur bei Teenie- und Rentner-Pärchen akzeptabel, eigentlich. Aber vielleicht darf man bei zwei der größten US-Stars da mal eine Ausnahme machen?

Denn das Ex-Paar Kim Kardashian und Kanye West überraschte jetzt mit zwei getrennten Auftritten, die dennoch ungewöhnlich viel Einigkeit signalisierten: Rapper Kanye West trat am vergangenen Donnerstag bei einer exklusiven "Listening-Party" für sein demnächst erscheinendes Album "Donda" auf. Unter den Gästen waren nicht nur seine vier Kinder – North, Saint, Chicago und Psalm –, sondern auch seine Ex-Frau Kim und deren Schwester Khloe.

Kim und Kanye stimmten ihre Outfits ab

Und während Kanye auf der Bühne von Kopf bis Fuß in Rot gekleidet war, mit roten Sneakern, roter Hose und lässiger roter Daunenjacke, hatte Kim offenbar schon vorher von der Outfitwahl erfahren und zeigte ihre Unterstützung ihrerseits mit einem Look komplett in Rot. Lederstiefel mit Plateausohlen, natürlich in rot, und ein hautenger Catsuit mit Reißverschluss, in derselben Farbe. Wenn das nicht Zusammengehörigkeit symbolisiert – was dann?

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Direkt während und nach der Scheidung soll die Stimmung zwischen Kim und Kanye alles andere als gut gewesen sein, beide sprachen eine Zeit lang nicht einmal mehr miteinander. Doch der Kinder wegen näherten sie sich wieder an, machten sogar gemeinsamen Familienurlaub mit den Kids. Allerdings schien ein erneutes romantisches Zusammenkommen sehr unwahrscheinlich – Kanye West wurde eine Romanze mit dem Model Irina Shayk nachgesagt. Doch womöglich hat sich die bereits wieder erledigt – und die Kardashian-Wests haben am Beispiel von Jennifer Lopez und Ben Affleck gesehen, dass alte Liebe doch nicht so schnell rostet?

Quellen: Twitter, "Grazia"