Kim Kardashian in einem Thierry Mugler Latex-Kleid in silber

Sie gehen den nächsten Schritt: Das Paar Kardashian-Davidson erschien zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Zur Premiere der neuen Serie "The Kardashians" hielt Pete Davidson seiner Freundin Kim die Hand.

Pete Davidson und Kim Kardashian haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Sie präsentierten sich gemeinsam bei einem Red-Carpet-Event und demonstrierten der Öffentlichkeit ihre Zugehörigkeit, indem sie nicht voneinander lassen konnten.

Der Comedian und die Reality-TV-Darstellerin sind seit einigen Monaten ein Paar. In einem Interview vor ein paar Wochen rutschte Pete Davidson die Wortwahl "meine Freundin" raus. Vor allem aber wurde die Beziehung der beiden diskutiert, weil Kardashians Ex-Mann Kanye West die Verbindung nicht akzeptiert und bei Instagram immer wieder durch Hass-Tiraden oder Gejammer über den neuen Mann an der Seite der Unternehmerin aufmerksam machte.

Kim Kardashian und Pete Davidson zeigen ihre Beziehung öffentlich

In Los Angeles setzten die Frischverliebten gestern ein starkes Statement. Pete Davidson stärkte seiner neuen Freundin bei der Premiere ihrer neuen Reality-TV-Show "The Kardashians" den Rücken. Sie blieben die ganze Zeit nah beieinander und hielten zwischenzeitlich Händchen. Sie erschien in einem hautengen Kleid des verstorbenen Designers Thierry Mugler, er elegant im Anzug mit lässigem weißem T-Shirt. Kim Kardashian wirkt glücklich an der Seite des 13 Jahre jüngeren "Saturday Night Live"-Stars. Er soll sie bereits seinen Großeltern vorgestellt haben. Davidson wiederum scheint im Kardashian-Clan schon vollständig integriert zu sein. Erst vor wenigen Tagen konnte man bei Social Media Bilder in einem pinken Jeep gemeinsam mit North, der ältesten Tochter von West und Kardashian, sehen.

Mitte März äußerte die 41-Jährige bereits in der "Ellen DeGeneres Show", dass sie sehr glücklich in ihrer neuen Beziehung ist. Pete Davidson ließ sich sogar ihren Namen unter die Haut tätowieren. Kanye West hingegen soll noch immer an ein Liebes-Comeback mit seiner Ex-Frau glauben und den Fakt der neuen Beziehung von Kim Kardashian nicht wahrhaben wollen.

Quelle: RTL, Instagram