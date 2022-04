"The Kardashians" auf Disney Plus

"The Kardashians" auf Disney Plus Kim Kardashian bricht in Tränen aus, als ihr sechsjähriger Sohn Werbung für ihr Sextape sieht

Kim Kardashian wird zu Beginn der neuen Reality-Show "The Kardashians" mit einem unliebsamen Teil ihrer Vergangenheit konfrontiert – ausgerechnet durch ihren kleinen Sohn.

Viele Details aus ihrem Privatleben hat Kim Kardashian mehr oder weniger freiwillig öffentlich gemacht und ist damit zu Geld und Ruhm gekommen. Eine große Ausnahme gibt es aber: 2007 kam ein Sextape, das sie fünf Jahre zuvor mit ihrem Ex-Freund Ray J aufgenommen hatte, an die Öffentlichkeit – gegen den Willen von Kardashian.

Mittlerweile ist die 41-Jährige (bekannt aus der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians") Mutter von vier Kindern. Vater ist der Rapper Kanye West, von dem Kardashian nach fast acht Jahren Ehe mittlerweile geschieden ist. Doch immer noch wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, ist das Sextape, das Kardashian damals berühmt gemacht hatte, auch Thema in der neuen Disney-Plus-Serie "The Kardashians".

Kim Kardashian wird von ihrer Vergangenheit eingeholt

Und das auf die womöglich unangenehmste Art und Weise: Kardashians Sohn Saint, gerade einmal sechs Jahre alt, erfährt von den pikanten Aufnahmen. Als er gerade am Tablet spielt, poppt plötzlich das Gesicht seiner Mutter auf – es ist Werbung für bisher unveröffentlichte Szenen aus dem Video. Kim bereitet sich gerade mit ihrer Mutter und ihren Schwestern für einen Fernsehauftritt vor und schließt sich sofort telefonisch mit ihren Anwälten kurz.

Sie möchte gerichtlich gegen die Veröffentlichung vorgehen, auch weil sie befürchtet, dass diese ihrer Familie schaden könnten: "Ich habe vier Kinder. Ich kann das nicht noch einmal durchmachen." Verzweifelt und beschämt beginnt Kardashian zu weinen, der Gedanke, dass ihre Kinder das Video sehen könnten, nimmt sie offenbar stark mit.

Neue Show "The Kardashians" startet

"Das Letzte, was ich als Mutter möchte, ist, dass meine Vergangenheit 20 Jahre später noch einmal hochkommt", erklärt Kardashian der "Daily Mail" zufolge in der Episode. "Das ist wirklich peinlich." Ihr Sohn habe glücklicherweise nicht verstanden, worum es ging: "Ich wäre innerlich gestorben, wenn er etwas älter gewesen wäre oder lesen könnte", sagte sie ihrem Ex-Mann Kanye West, den sie direkt nach dem Vorfall anrief. Mittlerweile ist Kardashian mit dem Comedian Pete Davidson liiert.

Sie habe "die Zeit, das Geld und die Mittel", um gegen eine Veröffentlichung vorzugehen, versichert Kim Kardashian – ganz ungelegen kommt ihr der Aufreger womöglich aber nicht. Schließlich war es genau dieses Sextape, das vor 15 Jahren ihren Ruhm begründete. Damals kamen die intimen Aufnahmen in der ersten Folge der späteren Erfolgsserie "Keeping Up with the Kardashians" zur Sprache. Jetzt startet die Familie erneut ein neues Reality-Format und generiert mit dem Thema gleich zu Beginn Schlagzeilen – ein Zufall ist das wohl nicht. "The Kardashians" ist in den USA beim Streaming-Dienst Hulu zu sehen, in Deutschland mit je einer neuen Folge wöchentlich auf Disney+.

Quellen: "Los Angeles Times" / "Daily Mail"