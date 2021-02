Kim Kardashian hat ein ungewöhnliches Foto auf Instagram gepostet: Die kleine North ließ ihr eine herzige Nachricht zukommen – allerdings auf eher überraschende Weise.

Ja, auch Superstars sind nur Menschen – dennoch läuft bei ihnen alles etwas anders als bei uns. Angefangen damit, wie und wo sie sich während einer weltweiten Pandemie aufhalten bis hin zur Art und Weise, wie sie sich ihre Zuneigung zeigen. Das veranschaulicht ein Beispiel aus dem Leben von Kim Kardashian.

Die 40-Jährige macht derzeit mit ihren Schwestern und Halbschwestern Mädelsurlaub in der Karibik. Die Tatsache, dass die meisten Menschen wegen des Coronavirus derzeit – wegen entsprechender Reisebeschränkungen oder aus freiwilliger Vernunft heraus – auf Urlaub verzichten, ist da egal. Auch Kims Töchter North, 7, und Chicago, 3, sind bei dem Trip dabei.

Überraschendes Instagram-Foto

Inmitten von sexy Bikinifotos unter Palmen oder Schnappschüssen der Strandidylle teilte Mama Kim nun ein ungewöhnliches Foto auf ihrem Instagram-Kanal. Es zeigt: eine Rolle Toilettenpapier! Damit will sie jedoch keineswegs einen Witz über Hamsterkäufe machen – denn auf die Rolle, die neben dem WC in ihrem Halter befestigt ist, hat die kleine North mit dickem, schwarzen Filzstift "Mom, I love you" geschrieben – "Mama, ich hab dich lieb". Unter das Instagram-Foto schrieb Kim Kardashian: "Ich liebe dich auch, North, für immer!"

Ob die beiden so selten Gelegenheit haben, sich das ohne den Umweg über Toilettenpapier und Instagram zu sagen? Man weiß es nicht. Ein weiteres Rätsel: Das Foto scheint nicht aktuell zu sein – denn findige Fans erinnerten sich sofort, dass die 40-Jährige das gleiche Bild bereits 2019 schon einmal in ihren Insta-Stories geteilt hatte. Was also brachte sie dazu, sich jetzt so nostalgisch an die ebenso süße wie ungewöhnliche Botschaft zu erinnern – womöglich die Ehekrise mit Kanye West?

Wie steht es um Kim und Kanye?

Derzeit wird leidenschaftlich darüber spekuliert, ob die Scheidung der beiden kurz bevorsteht. Offenbar müssen Fans aber bis zum Finale der neuen Staffel "Keeping Up With The Kardashians" auf harte Fakten hierzu warten. Es heißt, zum Ende der Show wolle Kim ihre Entscheidung bezüglich der Fortsetzung oder Beendigung ihrer Ehe verkünden ...

Quellen: Instagram, "The Daily Mail"