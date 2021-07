Kim Kardashian, so wie man sie kennt

Man kennt sie mit langem, braunem Haar und perfekten Augenbrauen, doch Kim Kardashian kann auch anders. Sie zeigte auf Instagram jetzt Fotos von einem alten Shooting, für das sie eine blonde Mähne trug.

Geschwungene Taille, perfekt geformter Po, haselnussbraune Augen und dunkelbraune Wallemähne – so kennen und lieben die Fans Kim Kardashian. Mit diesem Look wurde die heute 40-Jährige weltberühmt und baute sich sowohl in den sozialen Medien als auch im echten Geschäftsleben ein bemerkenswertes Imperium auf. Eines ihrer Erfolgsprojekte ist unter anderem die Shapewear-Marke Skims.

Auf Instagram teilte die clevere Geschäftsfrau jetzt Bilder, die einst für eine Werbekampagne für Skims entstanden sind. Für das Shooting hatte Kim sich einen ungewöhnlichen und gänzlich anderen Look überlegt: Sie ließ sich von den Stylisten ein blondes Haarteil überstülpen und ihre perfekten dunklen Augenbrauen überschminken. Hätten Fans sie so auf der Straße gesehen – sie hätten sie wohl nur an ihrer außergewöhnlichen Sanduhr-Figur erkannt.

Kim Kardashian teilt ungewöhnlichen Look auf Instagram

Die künstlichen Haare reichen nur knapp über die Schultern und sind glamourös geschwungen. Das Haarteil hat einen Mittelscheitel, die Ansätze sind dunkel, der Rest karamellblond. Es sieht tatsächlich fast echt aus. Wären es nur die blonden Haare, wäre das ein absolut alltagstauglicher Look – doch die überschminkten Augenbrauen sorgen dafür, dass Kim so vermutlich nicht anschließend zum Shoppen ging. Sie machen die Bilder interessant und "edgy", aber lassen die 40-Jährige auch nicht gerade gesund aussehen.

Die Kommentare unter den alten Bildern sind trotzdem durchweg positiv: "Umwerfend", "Wunderschön", "Ich bin besessen von diesem Style", steht da. Die Fotos des Shapewear-Shootings zeigen, dass Kim Kardashian nahezu jeden Look tragen kann und trotzdem immer großartig aussieht. Allerdings dürfte sie ihren Fans mit der brünetten Mähne, die längst ihr Markenzeichen ist, wohl am besten gefallen.

