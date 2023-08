Die schwangere Kim Riekenberg hat ihrem Verlobten das Jawort gegeben. Das Model freut sich nun auf die Ankunft seines Sohnes im September.

Das deutsche Model Kim Riekenberg (26) hat geheiratet. Wie unter anderem das "Elle"-Magazin meldet, habe die hochschwangere 26-Jährige nach fünfeinhalb Jahren ihren Partner Alessandro Hasni am 28. Juli in Hamburg zum Mann genommen. "Ich habe unseren kleinen Jungen bei der Trauung sehr stark gespürt - während wir uns das Jawort gegeben haben und unsere Hände hielten", berichtet Riekenberg von der Trauung. In rund einem Monat sei der Geburtstermin ihres ersten Sohnes, erzählt die "Let's Dance"-Teilnehmerin von 2021 weiter.

Es sei das größte Geschenk für sie, eine eigene Familie zu gründen: "Ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können und bin sehr dankbar, den tollsten Mann an meiner Seite zu haben", schwärmt Riekenberg. Nach der Hochzeit konzentriert sich das Brautpaar nun auf die Ankunft des gemeinsamen Kindes, das im September erwartet wird. "Ich wollte schon immer Mama werden und kann es kaum erwarten, wenn unser Wunder in unseren Armen liegt", sagt Riekenberg. Es sei ein ganz besonderes Kapitel, das auf sie warte und mit der Hochzeit bereits begonnen habe.

Zieht Kim Riekenberg von Hamburg nach New York, Paris oder Barcelona?

Ob sie auch in Zukunft den Lebensmittelpunkt ihrer Familie in Hamburg sieht, scheint noch ungewiss. Sie würden derzeit auch New York, Barcelona oder Paris für die Zukunft in Erwägung ziehen. Für den Moment konzentriere sie sich mit ihrem Mann aber auf das Wesentliche. Zweisamkeit und die Vorbereitungen für ihre kleine Familie.