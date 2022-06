Ein Kind von Elon Musk möchte künftig nicht mehr mit dem berühmten Vater in Verbindung gebracht werden – und beantragt vor Gericht in Los Angeles einen neuen Namen.

Eines von Elon Musks sieben Kindern hat beim Superior Court im Los Angeles County beantragt, den berühmten Nachnamen Musk ablegen zu dürfen. Laut der Gerichtsdokumente soll der Name von Xavier Alexander Musk in Vivian Jenna Wilson geändert werden. Am Freitag soll es dazu eine Anhörung vor dem Gericht geben.

Paypal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Firmen, seine Familie – der reichste Mensch der Welt in Bildern 1 von 17 Zurück Weiter Zurück Weiter Elon Musk wird 1971 in Pretoria als Sohn des Models Maye Musk und des Maschinenbauingenieurs Errol Musk geboren. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Elon Musk ist ein introvertiertes Kind und Mobbing ausgesetzt. Im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei, bereits zwei Jahre später verkauft er sein erstes von ihm entwickelte Computerspiel für 500 Dollar. Im Alter von 17 Jahren wandert er nach Kanada aus, wo seine Mutter ursprünglich herkommt, um den Militärdienst in Südafrika zu umgehen. Bald darauf geht er in die USA, wo er an der University of Philadelphia Physik und Wirtschaft studiert. Das Foto aus dem Sandkasten hat Elon Musks Mutter Maye auf Twitter geteilt und scherzhaft dazu geschrieben: "Der dreijährige Elon Musk: 'Ich kann einen Lastwagen bauen, der besser ist als dieser hier.'" Mehr

Kind möchte nicht mit Elon Musk in Verbindung gebracht werden

Die Nachrichtenseite TMZ zitierte eine Begründung aus den Gerichtsakten. In dieser heißt es, dass Vivian Jenna Wilson schon lange nicht mehr mit dem leiblichen Vater zusammenleben würde und keine enge Bindung zu ihm hätte. Zudem sei auch die Geschlechtsidentität ein Grund für die gewünschte Namensänderung. Der Teenager will zukünftig offiziell als Frau anerkannt werden.

Der Antrag wurde im April eingereicht – einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag und der somit erreichten Volljährigkeit. Vivian Jenna Wilson ist eins der fünf Kinder, die Elon Musk mit der Schriftstellerin Justine Wilson hat. Beide waren von 2000 bis 2008 verheiratet. Nachdem ein Baby früh verstarb, bekam das Paar erst Zwillinge und später Drillinge. Mit der Sängerin Grimes hat der Milliardär zwei weitere Kinder.

Musk hatte wohl eine schwierige Kindheit

In seiner Kindheit soll es bereits einen Bruch in der Familie gegeben haben. Nachdem sich die Eltern Musks scheiden ließen und der junge Elon zu seinem Vater zog, soll es ein paar unschöne Jahre gegeben haben. Elon Musk deutete bereits in Interviews an, er sei psychologischer Folter ausgesetzt gewesen. Genaueres erzählt die Familie allerdings nicht über diese Zeit. Heute hat er eine enge Beziehung zu seiner Mutter.

Mit 17 Jahren zog der Wunderknabe schließlich von Südafrika nach Kanada, wo er auch seine Karriere startete. Er leitete unter anderen Paypal, Starlink, SpaceX und Tesla – und ist heute der reichste Mann der Welt.

Quelle:TMZ