PayPal, Tesla, SpaceX – was Elon Musk anpackt, wird zum Erfolg. Doch ihn umgibt auch die Aura eines Mysteriums .

Als Musikerin Grimes und Musk den Namen ihres gemeinsamen Sohnes vorstellten, wollte die Welt nicht glauben, was sie sah. Doch die offizielle Geburtsurkunde des Kindes zeigt, wie das Grimes-Musk-Babys tatsächlich heißt.

Demnach lautet der Vorname "X", der Mittelname "AE A-XII" oder A 12, wenn man die letzten Buchstaben als römische Ziffern interpretiert. Der Familienname ist übrigens Musk.

Ausgesprochen wird er offenbar "Ex - Eye".

Bloß nicht gewöhnlich … das könnte das Motto der Eltern sein. Denn Grimes lässt sich von ihrem Sohn natürlich nicht Mama o.Ä. nennen. „Es fühlt sich komisch an zu sagen, dass ich eine Mutter bin. Ich identifiziere mich nicht mit diesem Wort“, so Grimes gegenüber dem Magazin Vogue.

Aber wie ihr Sohn sie wirklich nennt, überrascht dann doch. Denn der Name ist keine chemische Formel oder der Name eines Kampfflugzeugs, von dem sich der Name des Kindes ableiten soll, sondern schlicht Claire.

Wieso ausgerechnet Claire, könnte man fragen, doch die Namenswahl ist einfach erklärt, Claire ist Grimes bürgerlicher Vorname.

Also für amerikanische Verhältnisse dann doch recht gewöhnlich.

