Um "Fifty Shades of Grey" ranken sich zahlreiche Fan-Theorien. Einer besonders absurden nahm Jamie Dornan nun den Wind aus den Segeln.

So leidenschaftlich wie die Handlung der Filmreihe "Fifty Shades of Grey" (2015-2018) ist auch ihre Fangemeinde. Nicht verwunderlich also, dass über die Jahre zahlreiche Fan-Theorien entstanden sind. Eine besonders absurde: die beiden Hauptdarsteller Jamie Dornan (39) und Dakota Johnson (32, "How To Be Single") sollen gemeinsame Kinder haben. In der "The Jonathan Ross Show" äußert sich Dornan nun zu seiner angeblichen heimlichen Elternschaft.

"Ich weiß nicht, wo wir sie aufbewahren"

"Es gibt viele absurde Fan-Theorien über diese Welt und diese Charaktere und dass Dakota Johnson und ich Kinder zusammen haben", sagt der 39-Jährige in dem Gespräch, aus dem der britische "Mirror" zitiert. Er wisse nicht, "wo wir sie aufbewahren". "Ich habe drei eigene Kinder, um die ich mir Sorgen machen muss", scherzt der Schauspieler weiter.

Dornan ist seit 2013 mit Kollegin Amelia Warner (39) verheiratet. Gemeinsam haben sie die Kinder Dulcie (8), Alberta und Elva (5). Sein "Fifty Shades of Grey"-Co-Star Dakota Johnson hat bislang keine Kinder und ist seit einiger Zeit mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (44) liiert.