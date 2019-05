KISS (seit 1973, "I Was Made for Lovin' You") haben am gestrigen Montag ihre Abschiedstournee durch Europa in Leipzig gestartet. Fester Bestandteil der Show und Markenzeichen der Bandmitglieder sind die geschminkten Gesichter. Dass sie dabei immer noch selbst Hand anlegen, bestätigten Bassist Gene Simmons (69) und Gitarrist Tommy Thayer (58) nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

So sagte Thayer: "Als ich 2002 das erste Mal für KISS das 'Spaceman'-Design geschminkt habe, brauchte ich mehrere Stunden - mittlerweile nur noch eine!" Bei Altmeister Gene "The Demon" Simmons sieht das etwas anderes aus. Das Gründungsmitglied der New Yorker Hardrockband braucht insgesamt zwei Stunden. Alles aber freihändig und ohne Hilfsmittel. Erst danach schlüpfen sie in die Kostüme. Thayer beginnt übrigens trotzdem schon "zwei, drei Stunden vor der Show" mit dem Schminken, denn: "Wir treffen meist noch Fans, da muss das Kostüm schon früher sitzen!"