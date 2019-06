Kit Harington (32) hat fast 9.000 Euro an die "Mencap"-Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Das ist eine Stiftung, die seine Fans ihm zu Ehren ins Leben gerufen haben, um Menschen mit Lernbehinderung und deren Familien zu helfen. Die Spende garnierte der "Game of Thrones"-Darsteller mit einem öffentlichen Kommentar, in dem er sich für den Einsatz seiner Fans bedankt: "An diejenigen, die diese Seite in meinem Namen erstellt haben und diejenigen, die dazu beigetragen und Nachrichten hinterlassen haben, bitte nehmt meinen tiefsten und von Herzen kommenden Dank an."

Weiter schreibt Harington, dass die Seite ein wunderschönes Geschenk sei, das "mein Herz erwärmt und mir Tränen in die Augen steigen ließ". Sein Kommentar endet mit den an die Erfolgsserie angelehnten Worten: "Grüße von jenseits der Mauer, Kit." Der Schauspieler hatte sich nach dem Ende von "Game of Thrones" wegen persönlicher Probleme in eine Klinik begeben, in der er lernen wollte, besser mit Stress und Emotionen umzugehen.