Das russische Model Olga Vlasova behauptete, eine Affäre mit dem verheirateten "Game of Thrones"-Star Kit Harington (31) in Luxemburg gehabt zu haben. Der Brite wehrt sich nun gegen dieses Gerücht. "Die Behauptungen in dieser Geschichte sind komplett falsch. Er war noch nie in Luxemburg und hat auch Olga Vlasova nie getroffen", zitieren verschiedene US-Medien das Statement von Haringtons Sprecher.

Das dürfte vor allem Schauspielerin Rose Leslie (31) gerne hören, die seit 2012 mit Harington liiert und seit Juni 2018 auch seine Ehefrau ist. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden am Set der internationalen Erfolgsserie "Game of Thrones", in der sie von Staffel zwei bis vier als Ygritte, dem Schwarm seiner Rolle Jon Schnee, zu sehen war.