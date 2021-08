"Game of Thrones"-Star Kit Harington hat einen "traumatischen" Kampf gegen Alkoholsucht und Depressionen geführt, wie er jetzt verriet.

Kit Harington (34) durchlebte eine schwere Zeit, bevor er mit seiner Ehefrau Rose Leslie (34) eine Familie gründete. Nach dem Ende der Erfolgsserie "Game of Thrones" im Jahr 2019 habe er "einige ziemlich schreckliche Dinge durchgemacht": "Dinge, die mir seit dem Ende von Thrones passiert sind und die während Thrones passierten, waren ziemlich traumatischer Natur und dazu gehörte Alkohol", erklärte er der "Sunday Times".

Man komme an einen Punkt, so der Schauspieler, "an dem man sich als schlechter Mensch fühlt, als schändlicher Mensch". Und man habe das Gefühl, "dass es keinen Ausweg gibt". Nüchtern zu werden, sei "der Prozess, zu sagen: 'Nein, ich kann mich ändern'", so Harington weiter. Im Frühjahr 2019 wurde bekannt, dass sich der Schauspieler in eine Einrichtung begeben hat, um seine Probleme anzugehen.

Harington sagte in der "Sunday Times" zudem, dass er Selbstmordgedanken hatte. Er habe Phasen von Depressionen durchgemacht, "in denen ich alle möglichen Dinge tun wollte", verriet er und fügte hinzu, dass er hoffe, offen darüber zu sprechen, könne "vielleicht jemandem irgendwo helfen".

"Ich bin ein glücklicher Mann"

Der Schauspieler ist seit 2018 mit "Game of Thrones"-Co-Star Rose Leslie verheiratet: "Sie können sich den Stress vorstellen, den dies für die Mitmenschen verursacht", erklärte er über seine Erkrankung. Er habe seine Suchtprobleme verschwiegen: "Also waren sie für die Leute um mich herum eine ziemliche Überraschung. Was ziemlich oft der Fall ist, denke ich."

Nachdem es Harington wieder besser ging, konnte sich das Paar über Nachwuchs freuen. Im September enthüllte Leslie, dass sie schwanger ist, im "Make"-Magazin posierte sie mit Babybauch. Im Februar bestätigte ein Sprecher des Paares dem "People"-Magazin, dass die beiden Schauspieler Eltern eines kleinen Jungen geworden und "sehr, sehr glücklich" sind. Die ersten drei Monate als Vater bezeichnete Harington als körperlich sehr anstrengend. Er ziehe den Hut vor allen Alleinerziehenden, die das meistern: "Weil es anstrengender ist als alles, was ich bei Thrones gemacht habe."

Inzwischen habe er den Dreh aber raus. Das Leben mit seiner Familie sei "wunderbar": "Ich habe ein Kind und meine Beziehung ist brillant... Ich bin ein sehr, sehr glücklicher, zufriedener, abstinenter Mann", erklärte er.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111