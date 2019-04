"Der wichtigste Job, den ich je gehabt habe, steht kurz vor dem Finale... Na ja, nicht der allerwichtigste. Hoffentlich werde ich Vater."

Jon Schnee wird bald Geschichte sein, aber für seine Zeit nach "Game of Thrones" hat Schauspieler Kit Harington (32) offenbar schon ein großes Ziel. Er ist mit Kollegin Rose Leslie (32) verheiratet, die neben ihm in der Hit-Serie zu sehen war, und die beiden planen offenbar Nachwuchs, wie der 32-Jährige im Interview mit "InStyle" sagte. Am 14. April wird aber erst mal die finale Staffel von "Game of Thrones" eingeläutet, in der Harington das letzte Mal als Jon Schnee in Erscheinung treten wird.