Damit hat "Game of Thrones" zumindest ein Happy End: Die beiden Serien-Stars Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) haben sich am gestrigen Samstag in Schottland das Jawort gegeben. Harington postete auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Bild der Hochzeit und setzte daneben ein Herz-Emoji und ein gerührtes Smiley.

Unter den Hochzeitsgästen in der Kirche der kleinen Ortschaft Kirkton of Rayne befanden sich auch ihre "GoT"-Co-Stars Peter Dinklage (49), Maisie Williams (21), Sophie Turner (22) und Emilia Clarke (31). Nach der Trauung ging es für die Feier nach Aberdeenshire, wo Leslies Vater Seb ein Schloss besitzt.

Ihre Liebe machten Harington und Leslie erstmals im April 2016 bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich öffentlich. Zusammen sind sie allerdings schon länger. Bei den gemeinsamen Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Game of Thrones" (2012) in Island funkte es zwischen den beiden. Harington alias Jon Schnee und Leslie alias Ygritte hatten eine gemeinsame Liebesszene, spielten dann auch in der Serie ein Liebespaar - doch die Beziehung endete dramatisch. Im wahren Leben sieht das glücklicherweise anders aus....