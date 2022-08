Von Moderator Klaas Heufer-Umlauf hört man normalerweise kaum etwas zum Privatleben. In einem Interview verrät seine Freundin Doris Golpashin nun kleine Geheimnisse aus ihrer Beziehung.

Sie gehören zu Deutschlands bekanntesten TV-Gesichtern, privat kennt man von Klaas Heufer-Umlauf und seiner Freundin Doris Golpashin aber kaum etwas. Für die TV-Serie "Check Check" spielten beide auch vor der Kamera ein Paar. Nun verrät sie im Interview mit der "Gala", wie sich ihr Privatleben davon unterscheidet.

Golpashin betont auch im Interview, wie wichtig ihr Privatsphäre ist. So habe sie zwar "definitiv eine ausgeprägte romantische Seite", allerdings sei diese privat und solle das auch bleiben. Für Veranstaltungen auf dem roten Teppich hätten die beiden zudem "weder die Zeit noch die Lust, vier Veranstaltungen die Woche zu besuchen."

Doris Golpashin über Klaas Heufer-Umlauf: "Hat mich früher oft bei meinen Sendungen besucht"

Ein wenig mehr vom Zusammenleben mit Klaas Heufer-Umlauf verrät sie dann allerdings doch noch: So erzählt sie, dass "Klaas mich früher oft bei meinen Sendungen in Wien für den ORF besucht" hat. Golpashin moderierte für den österreichischen Sender unter anderem die Primetime und ist in Deutschland auch als Moderatorin bei "The Voice of Germany" bekannt.

High Class geht auch: Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf bei einem Event. © Imago Images

Durch die Besuche beim ORF kannten beide auch schon die Situation vor Kameras: "Da war es dann irgendwie normal, dass ich arbeite und er zuschaut."

Auch zur schauspielerischen Begabung von Heufer-Umlauf verrät Golpashin einige Details. So sei Golpashin selbst sehr akribisch beim Auswendiglernen von Texten. Das ist bei ihrem Partner allerdings anscheinend anders: "Er guckt dann zwei Minuten vor Drehbeginn einmal rein und weiß dann plötzlich alles." Lachend ergänzt Dolpashin: "Das ist auch eigentlich eine bodenlose Frechheit!"

Quellen: "Gala"