Seine erste "Late Night Berlin"-Show wurde in der vergangenen Woche von Jan Böhmermann und dessen Streich gecrasht. Der Satiriker hatte einen Werbeblock gekapert und sich über Produktplatzierungen und Werbe-Wahnsinn im Privatfernsehen lustig gemacht. Am heutigen Montagabend (23 Uhr auf ProSieben) hat Klaas Heufer-Umlauf die Chance, sich an seinem Kollegen zu rächen.



Klaas Heufer-Umlauf rasiert bei Late Night Berlin

Dass Heufer-Umlauf Böhmermanns Prank nicht unkommentiert lassen wird, deutet ProSieben auf der Homepage der Show an. "Klaas und seine Crew zeigen, wer der Boss in der deutschen Fernsehlandschaft ist", heißt es da. Das Motto der Show ist "Klaas rasiert bei Late Night Berlin". Auf dem Twitter-Kanal der Zeitung "Die Zeit", den der 34-Jährige am Wochenende übernommen hatte, zeigt Heufer-Umlauf, wie das aussehen könnte. Buchstäblich. Denn der Comedian postete dort ein Foto von sich mit rasiertem Schädel. "Ich denke, dass hier ist die richtige Plattform für meinen eigenen Birgit-Schrowange-Moment. Das ist die Wahrheit. Endlich fällt die Last ab", schrieb er dazu. Eine lustige Anspielung auf die RTL-Moderatorin, die sich im vergangenen Jahr erstmals mit komplett ergrauter Haarpracht zeigte.

ich denke, dass hier ist die richtige plattform für meinen eigenen birgit schrowange-moment. das ist die wahrheit. endlich fällt die last ab. pic.twitter.com/MWaLSdDSbg — DIE ZEIT (@DIEZEIT) March 17, 2018

Ist es Klaas? Oder doch Holger Stanislawski?

Ob der ehemalige Friseur sich tatsächlich den Kopf rasiert hat? Eher unwahrscheinlich. Vermutlich handelt es sich bei der Glatze um eine überzeugende Maske. Das Bild könnte während der Dreharbeiten zu Heufer-Umlaufs Martin-Schulz-Sketch entstanden sein. Schließlich trägt der SPD-Politiker Glatze. So manche Fans interessierte beim Anblick des rasierten Moderatoren etwas ganz anderes. Laut ihnen sieht Heufer-Umlauf ohne Haare aus wie Fußballtrainer und Supermarktbetreiber Holger Stanislawski.



Ob echte Glatze oder Visagisten-Werk, wird die heutige Sendung zeigen. Und die Zuschauer dürfen außerdem gespannt sein auf Heufer-Umlaufs Rache an Böhmermann. In der Vergangenheit hat er noch keinen Streich auf sich sitzen lassen. Ob sein Gegenspieler nun Joko Winterscheidt ist, oder eben der ZDFneo-Satiriker, spielt für den Fernsehstar vermutlich keine Rolle.