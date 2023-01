Eine Frau wirft Mike Tyson vor, sie in den 1990er Jahren vergewaltigt zu haben. Das mutmaßliche Opfer verklagt den Ex-Boxer.

Eine Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen Mike Tyson (56). Wie unter anderem das US-Magazin "People" unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente berichtet, habe die Frau den ehemaligen Boxer auf Schmerzensgeld verklagt. Das mutmaßliche Opfer, das anonym bleiben möchte, werfe Tyson vor, es in den frühen 1990er Jahren vergewaltigt zu haben.

Vorfall soll sich in einer Limousine ereignet haben

Die Frau habe Tyson demnach damals in einem Club in New York getroffen. Der Ex-Boxer habe sie und eine Freundin demnach eingeladen, mit ihm eine Party zu besuchen. Sie sei damals alleine in die Limousine Tysons gestiegen und jener habe sie angeblich angefasst. "Ich sagte ihm mehrere Male Nein und bat ihn darum, aufzuhören. Aber er griff mich weiter an", wird die Frau aus einer eidesstattlichen Erklärung zitiert. "Dann zog er mir die Hose herunter und vergewaltigte mich brutal."

Die Frau fordere ein Schmerzensgeld in Höhe von fünf Millionen Dollar. Sie sei "physisch, psychisch und emotional" verletzt worden. Der Ex-Boxer hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Zivilklage wird möglich durch den sogenannten Adult Survivors Act. Seit dem vergangenen November gilt das Gesetz im US-Bundesstaat New York. Es ermöglicht für den Zeitraum von einem Jahr, bereits verjährte Sexualverbrechen zivilrechtlich zu verfolgen.

Tyson wurde schon einmal der Vergewaltigung angeklagt. Er wurde 1992 für schuldig befunden und zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt. Nach drei Jahren war er auf Bewährung entlassen worden.