Der ehemalige Eishockey-Torwart Klaus Hirche, der auch als "Mann mit der schwarzen Maske" bekannt war, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die DDR-Eishockey-Legende Klaus Hirche (1939 - 2022) ist tot. Hirche sei am Dienstagmorgen im Alter von 82 Jahren friedlich eingeschlafen, erklärt der DEL2-Klub Lausitzer Füchse auf seiner Homepage unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen.

Der ehemalige Eishockey-Torwart nahm für die Nationalmannschaft der DDR an 118 Länderspielen teil - darunter an acht Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 1968. Sein international größter Erfolg war Bronze bei der EM im Jahr 1966.

So kam Klaus Hirche zu seinem Spitznamen

14 Jahre lang stand er laut Angaben des Klubs für Dynamo Weißwasser im Tor und konnte elf Meistertitel gewinnen. Später war Hirche demnach als Trainer aktiv und konnte sich in dieser Rolle mit der SG Dynamo Weißwasser drei weitere Meistertitel sichern. Er wurde zudem in die Eishockeymuseum Hall of Fame Deutschland aufgenommen.

Hirche war einer der ersten Torhüter, der international mit einer Maske - bemalt in der Farbe Schwarz - spielte. Bei der WM 1963 prägte ein Sportreporter entsprechend seinen Spitznamen: "Der Mann mit der schwarzen Maske".