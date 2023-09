Knutschen im Käferzelt: Bill Kaulitz küsst Marc Eggers auf der Wiesn

von Christina Klein Love is in the air – oder zumindest im Käferzelt. Am Sonntagabend fanden sich Bill und Tom Kaulitz erstmalig beim Oktoberfest ein und zumindest Bill hatte eine mega Gaudi. Er knutschte mit Marc Eggers.

Schon seit Längerem sucht Bill Kaulitz nach der großen Liebe. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt er immer wieder von seiner Sehnsucht, einen Partner fürs Leben zu finden – so wie es sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz in Heidi Klum fand – und von der ein oder anderen missglückten Affäre.

Am vergangenen Wochenende besuchten die Zwillinge zum ersten Mal das Oktoberfest in München. Während Toms Frau Heidi Klum in Los Angeles bei den neuen Familienmitgliedern, zwei kleinen Welpen names Uschi und Jäger, blieb und sich sogar beim Hundkot-Wegputzen filmte, vergnügten sich ihr Mann und sein Bruder in München.

Fein herausgeputzt ging es zu zur Wiesn. Vor allem Bill Kaulitz nutzte die Gelegenheit, um einen ganz besonderen "barbieesken" Wiesn-Look zu kreieren und um zum allerersten Mal öffentlich zu knutschen. Sein Gegenüber: deutsches Model und Reality-TV-Darsteller Marc Eggers.

Bill Kaulitz und Marc Eggers küssen sich im Käferzelt

In der "Käfer Wiesn-Schänke" saßen die beiden nebeneinander, amüsierten sich köstlich, lachten und plauderten die ganze Zeit, bis es zum Kuss kam. Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte die Bilder, wie die beiden Männer intim miteinander wurden – obwohl den ganzen Abend Fotografen vor Ort waren.

Die Zwillingsbrüder kamen zudem mit einem Kamerateam, da sie laut Angaben eines Oktoberfeststandes gerade an einer Netflix-Dokumentation drehen. Es ist also durchaus fraglich, inwiefern das innige Küssen ein reines Zufallsprodukt war. Abgesehen vom kuscheligen Käferzelt- Aufenthalt, vergnügte sich die gesamte Gruppe auch beim Shots-Trinken auf der Wiesn am Stand "Bausch Wiesn-Stamperl", der auf seinem Account ebenfalls ein Foto hochlud, bei dem man Bill Kaulitz und Marc Eggers in inniger Vertrautheit sehen kann.

Als Gruppe traten sie noch eine Runde auf der "Münchner Rutschn" gegeneinander an. Das Wettrennen gewann offenbar Tom Kaulitz, der sich in der Instagram-Story von Marc Eggers sichtlich freut. Marc Eggers trat bisher nur mit weiblichen Freundinnen in der Öffentlichkeit auf. Bei Instagram folgen sich Bill Kaulitz und der ehemalige "Köln 50667"-Darsteller übrigens gegenseitig.

