Mit einer emotionalen Gedenkfeier unter dem Motto "Eine Feier des Lebens für Kobe und Gianna Bryant" haben Familie, Freunde und Fans Abschied von der Basketball-Legende Kobe Bryant (1978 - 2020) und seiner Tochter Gianna (2006 - 2020) genommen. Sie und sieben weitere Menschen waren bei einem Helikopter-Absturz am 26. Januar um Leben gekommen.

Vor rund 20.000 Menschen im Staples Center in Los Angeles betrat als erstes Sängerin Beyoncé (38) die Bühne. Sie performte zunächst ihren Song "XO, mit den einleitenden Worten: "Ich bin hier, weil ich Kobe liebe und das war eines seiner Lieblingslieder". Nach ihrem zweiten Song "Halo, übergab die Sängerin Moderator Jimmy Kimmel (52) das Wort, der durch den Abend führen sollte. "Das ist ein trauriger Tag, aber es ist auch eine Feier", sagte Kimmel nachdem er die Namen aller Todesopfer vorgelesen hatte. "Ich glaube, dass alles was wir tun können, ist dankbar für die Zeit zu sein, die wir mit ihnen hatten und für die Zeit, die wir noch miteinander haben", so Kimmel weiter, dem bei seiner Ansprache immer wieder die Tränen kamen.

"Der MVP unter den Vätern"

Als Nächstes ergriff Bryants Witwe Vanessa (37) das Wort. Ihre Tochter Gianna sei eine "unglaublich liebe und sanfte Seele" gewesen. "Ich vermisse sie so sehr", sagte Vanessa Bryant weiter. Ihr Mann sei ein liebevoller Vater gewesen, der "MVP unter den Vätern". Gott habe gewusst, dass "sie nicht ohne einander auf dieser Erde sein konnten. Er musste sie gemeinsam nach Hause in den Himmel bringen", so die 37-Jährige im Hinblick auf ihren Ehemann und ihre verstorbene Tochter weiter. Mit den Worten "Babe, pass auf Gigi auf! Ruht in Frieden und habt Spaß im Himmel" beendete Bryants Witwe ihre emotionale Rede.

Während ihrer Ansprache war sie umgeben von 33.643 Rosen. Eine Blume für jeden Punkt, den Kobe Bryant in der NBA erzielt hatte. Auch das Datum der Trauerfeier war nicht zufällig gewählt. Bryant trug lange Zeit die Rückennummer 24 - seine Tochter Gianna die Nummer zwei. Vergangene Woche wurden beide laut US-Medienberichten bereits in Kalifornien beerdigt. Unter den trauernden Gästen waren auch Bryants NBA-Kollegen Shaquille O'Neal (47) und Michael Jordan (57). Die Sängerinnen Christina Aguilera (39) und Alicia Keys (39) begleiteten den Abend neben Beyoncé musikalisch.