Kobe Bryant hätte am 23. August seinen 44. Geburtstag gefeiert. Seine Ehefrau Vanessa gratuliert bei Instagram mit bewegenden Worten.

Der Basketball-Superstar Kobe Bryant (1978-2020) wäre am heutigen 23. August 44 Jahre alt geworden. Mit einem rührenden Foto gratuliert seine Witwe, Vanessa Bryant (40), ihrem Ehemann. Auf dem Bild, das sie bei Instagram geteilt hat, umarmt der Sportler seine Frau. Beide strahlen glücklich in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby", schreibt Vanessa Bryant. "Ich liebe und vermisse dich so sehr!"

Innerhalb von rund zwei Stunden gaben mehr als 500.000 Nutzerinnen und Nutzer dem Beitrag einen Like. Und auch Promis wie Supermodel Naomi Campbell (52), die Schauspielerin Lily Collins (33) und Reality-Star Khloe Kardashian (38) schlossen sich den Glückwünschen an.

Im vergangenen Jahr hatte Vanessa Bryant zum Geburtstag ihres Mannes ein altes Kussfoto der beiden veröffentlicht. "Alles Gute zum Geburtstag, Papi", schrieb sie auf Instagram. "Ich liebe dich für immer. Ewige Liebe."

Vanessa Bryant sagt vor Gericht wegen Fotos aus

Kobe Bryant ist einer der legendärsten Basketballspieler der vergangenen Jahrzehnte. Er kam im Januar 2020 zusammen mit seiner Tochter Gianna (2006-2020) bei einem Helikopterabsturz ums Leben.

Erst kürzlich hatte Vanessa Bryant in einem Prozess um Fotos von der Unfallstelle ausgesagt. Vor Gericht erklärte sie, dass sie "täglich in Angst" lebe, "dass die Bilder plötzlich in den sozialen Medien auftauchen". Es geht um Fotos, die Feuerwehrleute und Polizisten aufgenommen haben sollen. "Niemand sollte seine Familie auf diese Weise sehen müssen", sagte sie unter anderem laut eines Berichts des Promi-Portals "TMZ". Bryant verlange vom Bezirk von Los Angeles ein Schmerzensgeld in nicht bezifferter Höhe.