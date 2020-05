Vanessa Bryant hat den letzten Brief ihres verstorbenen Mannes ausgerechnet an ihrem Geburtstag geöffnet. Wie die Witwe der Basketball-Legende Kobe Bryant bei Instagram schreibt, habe sie das Schreiben mit der Aufschrift "An die Liebe meines Lebens" tags zuvor gefunden.

Bryant postete ein Bild des Umschlags und schrieb dazu, dass sie mit dem Öffnen des Briefes bis zum darauffolgenden Tag gewartet habe – dies habe ihr dabei geholfen, sich überhaupt irgendwie auf ihren Ehrentag freuen zu können.

Vanessa Bryant und die "Ironie" des Briefes

"Die Ironie" an dem Brief, so Bryant, sei die Zeichnung eines Engels gewesen, der sie – Vanessa – trage. Sie vermisse die Liebe ihres Lebens und ihre "kleine Mamacita", schreibt die 38-Jährige weiter. Sie sei dankbar, neben ihren "drei süßen Mädchen" aufgewacht zu sein, aber: "Ich wünschte, dass wir alle zusammen wären."

Basketball-Ikone Bryant war am 26. Januar 2019 in der Nähe der US-Metropole Los Angeles beim Absturz seines Helikopters im Alter von 41 Jahren tödlich verunglückt. Auch Bryants 13-jährige Tochter Gianna sowie sechs weitere Passagiere und der Pilot kamen bei dem Unfall ums Leben.

Kobe Bryant: Legende des Basketballsports

Bryant gehört zu den größten Spielern in der Geschichte seines Sports und hatte seine aktive Karriere im Jahr 2016 beendet. Er holte in seiner zwanzigjährigen Laufbahn fünf NBA-Meisterschaften mit den Los Angeles Lakers.

Auf individueller Ebene gewann er einmal den MVP-Titel als wertvollster Spieler der Saison, zwei MVP-Titel als bester Spieler der Finals und wurde insgesamt 18-mal ins All-Star-Team gewählt. Zudem gewann er zwei olympische Goldmedaillen mit dem US-Team.