Der Buckingham Palast hat die offiziellen Porträts nach der Krönung veröffentlicht. Besonders das Gruppenbild von Charles' "Inner Circle" zeigt auf, wem der Monarch am meisten vertraut – und wer keine große Rolle mehr spielt. Genau wie erwartet fehlen sowohl der in Ungnade gefallene Prinz Andrew sowie Prinz Harry auf dem Porträt. Stattdessen hat Charles seine Schwester Anne neben sich platziert. Sie gilt als pflichtbewusst und loyal – oft mit den meisten royalen Terminen im Jahr.

+++ Lesen Sie auch +++

War was? Der größte Gewinner im Chaos um den #Megxit heißt Prinz Andrew

Meghan in der Zwickmühle: Warum ihr größtes Problem weder die Royals noch der Hass ihrer Gegner sind

Harry stank nach Alkohol, Andrew war bei Epstein: Was Katie Couric über die Royals verrät

Es geht um Kates gute Freundin: Das steckt hinter den Affärengerüchten um Prinz William