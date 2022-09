von Laura Schäfer Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist ihr ältester Sohn Charles der nächste König. In seinem ersten offiziellen Statement gedenkt er seiner Mutter.

Kaum eine Stunde ist seit der offiziellen Mitteilung vom Tode Queen Elizabeths II. vergangen, da meldet sich König Charles zu Wort. Auf Twitter teilt der Buckingham Palace folgende Nachricht:

"Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist ein Moment großer Trauer für mich und alle Mitglieder meiner Familie. Wir betrauern zutiefst das Ableben eines hochgeschätzten Souveräns und einer geliebten Mutter. Ich weiß, ihr Verlust wird im ganzen Land, im Königreich, im Commonwealth und von zahllosen Menschen auf der ganzen Welt empfunden. In dieser Zeit der Trauer und Veränderung werden meine Familie und ich vom Wissen des Respekts und der tiefen Zuneigung gegenüber der Königin getröstet und gestützt."

Queen Elizabeth II. ist tot – jetzt ist Charles König

Am Donnerstagnachmittag starb die Queen im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Zur selben Zeit reisten ihre Kinder sowie die Enkelsöhne Harry und William an. Herzogin Kate und Herzogin Meghan blieben in Windsor respektive London.

Wie die BBC mitteilt, hat sich Charles bereits für einen Königsnamen entschieden: Er wird als Charles III. in die Geschichte eingehen. Seine männlichen Vorgänger haben nicht ihre Geburtsnamen auf dem Thron genutzt. So hieß der Vater von Elizabeth II. Albert, nannte sich auf dem Thron George. Gemäß seiner Mutter hält es Charles einfacher und behält seinen Geburtsnamen bei der Thronbesteigung.