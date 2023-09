Derzeit sind König Charles und Königin Camilla auf dreitägiger Staatsreise in Frankreich. An ihrem ersten Abend in der französischen Hauptstadt begrüßten Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte das königliche Ehepaar zu einem Staatsbankett im Schloss Versailles.

Doch nicht nur das Königspaar sorgte auf der Veranstaltung für Aufsehen, sondern auch die ellenlange Gästeliste, auf der Weltstars wie Mick Jagger und seine 44 Jahre jüngere Freundin Melanie Hamrick sowie Hugh Grant samt Ehefrau Anna Elisabet Eberstein standen.

König Charles' Gästeliste ist lang und prominent

Auch "Jane Eyre"-Star Charlotte Gainsbourg, "Sex Education"-Darstellerin Emma Mackey, der französische Multimilliardär Bernard Arnault sowie zahlreiche Profi-Sportler, darunter Ex-Arsenal-London-Trainer Arsène Wenger, Ex-Chelsea-Spieler Didier Drogba und Welt- und Europameister Patrick Vieira, wurden auf dem roten Teppich vor dem Versailler Schloss auf ihrem Weg zum Staatsbankett gesichtet. Ursprünglich sollten König Charles und Königin Camilla bereits im März nach Frankreich reisen. Aufgrund der damaligen nationalen Unruhen musste die geplante Reise jedoch verschoben werden und wird nun – ein halbes Jahr später – nachgeholt.

Insgesamt 180 französische und englische Gäste lud der König zur Veranstaltung ein, die allesamt gegen die stürmischen Wetterbedingungen am Mittwochabend ankämpfen mussten. Die schönsten Fotos der vom Winde verwehten Prominenten zeigt die obige Fotogalerie.

+++ Lesen Sie auch +++

Von Heidi Klum bis Kaia Gerber: Die heißesten Looks der Paris Couture Week 2023

Von Prinzessin Eugenie bis Cindy Crawford: Die heißesten Looks der London Fashion Week

Audrey Hepburn, Coco Chanel, Gigi Hadid: Die größten Stil-Ikonen der letzten 120 Jahre