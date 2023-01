von Carsten Heidböhmer Sie kannten sich vom Polo spielen: Kuldip Singh Dhillon, ein Freund von König Charles, ist im Alter von 72 Jahren überraschend gestorben. Um den Spitznamen, den Charles ihm gab, entstand seinerzeit eine Kontroverse.

Er wurde nur 72 Jahre alt: Überraschend ist Kuldip Singh Dhillon auf einer Hochzeit in Indien gestorben. In dem Land wurde Dhillon 1950 geboren, doch im Alter von vier Jahren siedelte er mit seiner Familie nach England über.

In den 1970er Jahren lernte er Camilla Parker Bowles, die heutige Queen Consort. Camilla und ihr damaliger Ehemann Andrew Parker Bowles waren häufiger Gast in Dhillons Zuhause in Gloucestershire.

Kontroverse um Charles

In 1975 wurde Dhillon Mitglied des Cirencester Park Polo Club, dem er bis zu seinem Lebensende angehören sollte und dessen Vorsitzender er zum Zeitpunkt seines Todes war. In dem Club erhielt er auch den Spitznamen "Sooty" verpasst. Der Name entstand, während er gegen Mitglieder der Royal Family spielte.

Und um diesen Spitznamen entstand später eine Kontroverse. Denn "Sooty" bezeichnet auch das Gen, das die Farbe eines Pferdes durch die Untermischung schwarzer Haare verändert. Im Kontext eines gebürtigen Inders im von weißen Engländern dominierten Polo-Clubs ist dieser Name durchaus nicht ganz unproblematisch.

Dessen ungeachtet betonte Dhillon selbst stets, dass er mit dem Spitznamen keine Probleme habe und er von seinen Freunden gerne so genannt werden. 2009 verteidigte er Charles, damals noch Prince of Wales, gegen den Vorwurf, rassistisch zu sein. "Du weißt, dass du angekommen bist, wenn du einen Spitznamen erhältst," sagte er damals.

Kuldip Singh Dhillon arbeitete als Immobilienentwickler und erwarb sich ein gewaltiges Vermögen. Er hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder: zwei Töchter sowie zwei Söhne. Sein jüngerer Sohn, Satnam, schaffte es sogar bis ins englische Polo-Nationalteam. Mit ihm waren auch Prinz Harry und Thronfolger Prinz William befreundet.

Der Tod kam völlig überraschend: Dhillon soll sich der "Daily Mail" zufolge in bester Gesundheit befunden haben.

Verwendete Quellen: "Daily Mail", "Telegraph" "Independent"