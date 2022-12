Nach drei Jahren pandemiebedingtem Ausfall nahmen die britischen Royals ihre Tradition wieder auf und fanden sich zum weihnachtlichen Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche zusammen. Herzogin Kate und Herzogin Sophie trugen auffällig gute Looks trotz winterlichen Temperaturen.

Schon seit den frühen Morgenstunden versammelten sich die Menschenmassen entlang des Weges zur Kirche, um die Royals in Empfang zu nehmen und zu bestaunen. Allen voran führte König Charles III. mit seiner Frau Camilla die Familie an.

Gleich hinter ihm folgte sein Sohn Prinz William mit seiner Familie Ehefrau Kate sowie den Kindern George, Charlotte und Louis. Für Prinz Louis war es eine Premiere, er nahm zum ersten Mal am Weihnachtsgottesdienst der Royals teil. Prinz Harry und Meghan waren nicht dabei, sie nahmen letztmalig 2018 an dem Gottesdienst teil, damals noch als aktive Mitglieder der britischen Königsfamilie. Doch neben den hochrangigen Royals waren auch die Cousinen von Prinz William, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, sowie die Brüder König Charles III. Prinz Edward und auch Prinz Andrew mit von der Partie.

Es folgt: König Charles III. erste Weihnachtsansprache im TV

Für alle ist es das erste Weihnachtsfest ohne die verstorbene Königin Elizabeth II., die ihre letzten Weihnachtsfeiern lieber auf Schloss Windsor verbrachte, als traditionell auf dem Anwesen in Sandringham. Sandringham House ist seit mehr als 160 Jahren das Privathaus britischer Monarchen. Der Gottesdienst begann um 11 Uhr britischer Zeit und endete nach einer Dreiviertelstunde. Danach nahmen die Royals noch Blumen und Geschenke der wartenden Fans entgegen.

Später am Nachmittag wurde die erste Weihnachtsbotschaft des neuen Königs ausgestrahlt. Darin sprach Charles III. insbesondere allen Familien in Not sein Mitgefühl aus. Der Monarch sagte in seiner Rede, es herrsche eine "Zeit großer Angst und Not". Das gelte weltweit für alle, die Konflikten, Hungersnöten oder Naturkatastrophen ausgesetzt seien, sowie diejenigen, "die Wege finden, ihre Rechnungen zu bezahlen und ihre Familien zu ernähren und warm zu halten". Millionen Menschen in Großbritannien haben mit gestiegenen Lebensmittelpreisen und Energiekosten zu kämpfen.

In der Ansprache fand Charles persönliche Worte für seine "geliebte" Mutter. Die Feiertage seien eine "ergreifende Zeit" für Hinterbliebene, sagte der König. "Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder vertrauten Jahreszeit und erinnern uns an sie bei jeder geschätzten Tradition." Er teile mit der gestorbenen Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei "die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft", sagte der 74-Jährige.

Quellen: Daily Mail, BBC