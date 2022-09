Im Video: Die Königliche Münze in Großbritannien hat am Donnerstag das offizielle Münzbild des neuen britischen Königs Charles III. vorgestellt.













Die ersten Münzen, die das Porträt des Königs tragen, sind eine spezielle Fünf-Pfund-Sammlermünze und die Rückseite eines 50-Pence-Stücks, die an das Leben von Königin Elisabeth II. erinnert. Das Bildnis wurde vom britischen Bildhauer Martin Jennings nach einer Fotografie geschaffen und vom neuen König persönlich genehmigt. Traditionsgemäß ist das Porträt von Charles in die entgegengesetzte Richtung zu dem seiner Mutter gewandt, erklärte Chris Barker, Informations- und Forschungsmanager bei der Königlichen Münze: "Es gibt eine Tradition auf britischen Münzen, dass die Blickrichtung der Monarchen je nach Regierungszeit wechselt. Das ist eine sehr lange Tradition, die bis zu Charles II. zurückreicht. Charles III. ist dieser Tradition gefolgt, seine Blickrichtung ist der seiner Mutter entgegengesetzt.“ Alle rund 27 Milliarden Münzen, die derzeit im Vereinigten Königreich im Umlauf sind und das Bildnis von Königin Elisabeth tragen, bleiben gesetzliches Zahlungsmittel und werden im Laufe der Zeit durch Münzen mit dem Bildnis von Charles ersetzt.

