König Charles besitzt in Rumänien mehrere Häuser und Landsitze, fährt jedes Jahr zum Wandern in die Karpaten.

Kein Treffen mit Prinz Harry in London

König Charles III. Kein Treffen mit Prinz Harry in London

Kein Vater-Sohn-Treffen: Wenn Prinz Harry nächste Woche nach London kommt, ist König Charles in Rumänien zum Wandern.

Als sein Vater gekrönt wurde, kam Prinz Harry (38) für 28 Stunden nach London. In der kommenden Woche fliegt er offenbar wieder in seine Heimat - aber König Charles III. (74) wird er voraussichtlich nicht treffen. Denn der ist zur gleichen Zeit angeblich in Rumänien zum Wandern.

Grund für Harrys London-Besuch ist diesmal der Prozess vor dem High Court gegen die Mirror Group Newspapers. Der Prinz hatte die Zeitungen verklagt, weil er ihnen illegales Telefon-Hacking vorwarf. König Charles wiederum reist wie jedes Jahr nach Rumänien. Fünf Tage Wandern, ohne Ehefrau Camilla (75), die in Highgrove bleibt. Es ist seine erste Auslandsreise seit der Krönung.

König schwärmt von Rumänien

Der König ist ein großer Rumänien-Fan, besitzt mindestens zehn Häuser und Landsitze dort, berichtet die "Daily Mail". Im letzten Jahr schwärmte er über die Natur in den Karpaten, das Land sei "in seinem Blut": "Es gibt ein Gefühl einer uralten Kontinuität hier. Ein perfekter Kreis, in dem Mensch und Natur im Einklang sind."