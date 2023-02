von Catrin Bartenbach Eine kleine Brosche könnte ein Hinweis darauf sein, wie König Charles III. in Zukunft regieren will und wen er sich dabei zum Vorbild nimmt.

In einer Souvenirbroschüre aus dem Jahr 1969, die anlässlich der zeremoniellen Einsetzung von Charles zum Prinzen von Wales veröffentlicht wurde, heißt es: "Seine Königliche Hoheit erinnert sich noch gut daran, dass er an seinem dritten Geburtstag zusammen mit König George VI. fotografiert wurde." Dann fährt der Text fort: "In vielerlei Hinsicht ähnelt der Prinz von Wales seinem Vorfahren: Er ist ebenso zurückhaltend, bedachtsam und immer bemüht, die Gefühle anderer Menschen nicht zu verletzen." Dass der Enkel auch des Königs Neigung zu kurzen aber heftigen Wutanfällen in Stresssituationen geerbt hat, wurde taktvoll verschwiegen. Wenige Monate später starb George VI. im Alter von nur 56 Jahren.