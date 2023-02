von Annette Berger König Charles III. ist auf den neuen Münzen in Großbritannien zu sehen. Auf dem Porträt des Monarchen lässt sich ein verstecktes Bild erkennen. Absicht oder nicht?

Die Zeitenwende in Großbritannien sehen die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch in ihren Geldbeuteln. Denn nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen Herbst werden Münzen mit dem Porträt von König Charles III. geprägt. Manche der neuen Geldstücke sind bereits im Umlauf.

Menschen "mit Adleraugen" wollen jetzt, wie es die Boulevardzeitung "The Sun" ausdrückt, ein geheimes Bild auf dem Geldstück gesehen haben: Sitzt da ein kleiner Vogel am Ohr von Charles und flötet dem Monarchen etwas in die Hörmuschel?

Die winzige Zeichnung innerhalb des Charles-Porträts sei nicht so einfach zu entdecken. Aber wenn man sie erstmal gesehen habe, dann lasse sie einen nicht mehr los, und man müsse immer wieder hinsehen, heißt es weiter. Auch andere Medien, darunter manche Webseiten mit Lokalnachrichten, berichten von dem Vögelchen auf den neuen Geldstücken. Auf Twitter verbreiten Nutzer Fotos, auf dem die kleine Zeichnung markiert ist.

Als erstes hätten Münz-Spezialisten der Britannia Coin Company, einem Münzhändler, die Besonderheit auf den neuen Geldstücken entdeckt, berichtet die "Sun". "Ich habe keine Ahnung, ob der Künstler Martin Jennings dieses verstecke Bild beabsichtige", sagte ein Münzfachmann dem Blatt. Aber sollte das der Fall sein, sei es sehr clever, auf diese Weise auf Charles‘ Begeisterung für die Natur hinzuweisen. Der Monarch gilt seit Jahrzehnten als sehr interessiert an Natur- und Umweltschutzthemen.

Bildhauer Martin Jennings gestaltete Porträt von König Charles III.

In einem Video der britischen Münzprägeanstalt Royal Mint äußert sich Künstler Jennings zwar über das von ihm gestaltete Porträt des Königs und seine Arbeit als Bildhauer. Von einem Vögelchen am Ohr ist in dem kurzen Film jedoch nicht die Rede.

Egal ob beabsichtigt oder nicht – das Tier am Ohr des Monarchen hat das Interesse der Briten an der neuen Münze gesteigert. Insgesamt sollen 9,6 Millionen der 50-Pence-Stücke in Umlauf kommen, kündigte die Royal Mint an. Die Zahl ergebe sich aus dem Alter der Königin: Die Monarchin war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Auch andere Münzen, auf denen bislang Königin Elisabeth zu sehen war, wird das Porträt von Charles zieren.

Mit der Ausgabe der neu geprägten Geldstücke sind derzeit Münzen mit den Bildnissen beider Monarchen im Umlauf, wobei derzeit noch die Geldstücke mit der Queen überwiegen. Das Verhältnis wird sich nach und nach umkehren.

Königin Elisabeth saß mehr als 70 Jahre auf dem Thron und ist die am längsten regierende Königin in Großbritannien. Es gibt deshalb nur noch wenige alte Menschen im Vereinigten Königreich, die eine Zeit mit zwei unterschiedlichen Monarchen auf ihren Münzen erlebt haben.

Quellen: "The Sun", "Mirror", "Edinburgh Live", "Walesonline"

