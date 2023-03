von Luisa Schwebel König Charles III. schmeißt Harry und Meghan aus dem Frogmore Cottage. Die Entscheidung des Monarchen wirkt wie eine späte Rache. Aber nach allem was passiert ist – wofür genau?

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Hauptwohnsitz in Montecito, Kalifornien. Und dabei wird es vermutlich erstmal bleiben. In Großbritannien wird den beiden ab Sommer eine beständige Heimat fehlen. Wie König Charles III. angeordnet hat, müssen die Sussexes ihr Frogmore Cottage in den kommenden Monaten räumen und Platz machen für den in Ungnade gefallenen Prinz Andrew. Eine Entscheidung, die aus PR-Sicht mindestens überraschend kommt.

König Charles III. schmeißt Harry und Meghan aus dem Frogmore Cottage

Sie ist – so sind sich Royal-Experten einig – eine Art verspätete Reaktion auf Prinz Harrys Enthüllungen in "Reserve" (engl. "Spare"). Gleichzeitig löst Charles damit das Andrew-Problem. Sein Bruder wohnt bislang in der Royal Lodge auf Windsor, die aber zu teuer für ihn geworden ist, nachdem der Monarch ihm das monatliche Taschengeld gestrichen hat.

Wenn es eine Racheaktion an seinem Sohn ist, wofür genau würde sich Charles rächen wollen? Die wahrscheinlichste Antwort ist seine Ehefrau Camilla. Denn die Königsgemahlin kommt mit am schlechtesten weg in Harrys Autobiografie. An gleich mehreren Stellen wirft er seiner Stiefmutter vor, der Presse Geschichten über ihn selbst verkauft zu haben. Mithilfe eines Imageberaters habe Camilla versucht, ihren eigenen Ruf aufzupolieren, der nach der Affäre mit dem verheirateten Charles angeknackst war. Und so ließ sie – glaubt man Harry – den jüngeren Sohn ihres Partners über die Klinge springen.

Wütend über einen Artikel anlässlich seines Jagd-Trips nach Deutschland 2017 erklärt Harry in seinem Buch, dass Camilla die Geschichte bei der Presse platziert habe. "Ich vermute, der Artikel war im Gegenzug für einen besseren Zugang zu Pa angeboten worden und dass er außerdem als Entschädigung für die unterdrückten Artikel über Camillas Sohn gedient hatte, der sich in London herumtrieb und für geschmacklose Gerüchte sorgte", schreibt Harry in seinem Buch. Camilla sei besessen vom öffentlichen Bild, das sie und Charles abgeben, so Harry. Sein Vater, den er in "Reserve" liebevoll "Pa" nennt, sei dem ebenfalls verfallen.

Womöglich eine Rache für Camilla

Auch Prinz William soll seine Probleme mit dem Verhalten von Camilla haben. So zumindest beschreibt es Prinz Harry. Trotz der schweren Vorwürfe findet Harry in seinem Buch warme Worte über seinen Vater. Er beschreibt Charles' Liebe zur Musik, seinen unbändigen Fleiß und seine Leidenschaft bei Themen wie dem Klimawandel. Harry ist also durchaus fähig, beiden Seiten seines Vaters Beachtung zu schenken. Anders bei Camilla, der er kaum positive Charaktereigenschaften zuschreibt.

Laut "The Mirror" habe Harry eine "Grenze überschritten", wenn es nach Charles geht. "Harry war sich sehr wohl bewusst, dass Camilla für seinen Vater eine rote Linie darstellen würde, und er überschritt sie trotzdem mit eklatanter Missachtung. Der König war zweifellos der Meinung, dass damit eine Grenze überschritten wurde – es war der ultimative Akt der Respektlosigkeit", so eine royale Quelle in der Zeitung.

Camilla ist Charles' rotes Tuch – vermutlich liegt das begründet in der Vergangenheit. Im wohl berühmtesten Liebesdreieck der royalen Geschichte war Camilla die Dritte, die Affäre. Für viele war sie Schuld am Zerbrechen der Ehe von Charles und Diana. Heute weiß man: Schon bei der Hochzeit mit Diana war Charles verliebt gewesen in Camilla. Doch sie passte nicht in das perfekte Bild einer Princess of Wales. Und so ging er die Ehe mit der jungen Diana ein. Eine Beziehung, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

