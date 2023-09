Ganz in der Nähe von Schloss Balmoral in Aberdeenshire finden jährlich im September die Highland Games statt. Eine traditionelle Veranstaltung mit sportlichen Wettkämpfen wie Sackwerfen, Hammerwerfen, Tauziehen, Baumstammwerfen, Kugelstoßen, Sägen und vielen weiteren Disziplinen.

Eingeteilt in Teams, die alle selbstgewählte Clan- oder Stammesnamen haben, geht es an die einzelnen Wettkampfstationen. Der Gewinner ist der Clan, der zum Ende die meisten Punkte gesammelt hat. Die verstorbene Königin Elizabeth II. war ein großer Fan dieses Spektakels und verpasste die Spiele so gut wie nie. Im letzten Jahr musste die Königin die Spiele absagen. Da ihre Leidenschaft für die Veranstaltung jedoch bekannt war, schloss man damals darauf, dass sie gesundheitliche Probleme haben könnte – eine Woche später starb sie im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral.

In diesem Jahr nahm König Charles III. mit seiner Frau Camilla teil. Auch der König hatte die Veranstaltung an der Seite seiner Mutter schon des Öfteren besucht. Das Königs-Ehepaar wurde begleitet von Prinzessin Anne, sowie ihrem Ehemann Timothy Laurence. Der König selbst erschien im traditionellen Schottenrock, die beiden Damen wählten ebenfalls ein Outfit mit Karo-Muster.

König Charles Schottenrockmuster hat eine tiefere Bedeutung

Hinter dem Design von König Charles' Schottenrock, auch Kilt genannt, steckt außerdem eine ganz besondere Bedeutung: "Der grün-blau-rote Tartan (Webmuster des Stoffes) wurde von der Scottish Tartans Authority Anfang des Jahres anlässlich der Krönung und als Anerkennung für die starke Unterstützung seiner Majestät bei der Bewahrung der Kultur und der Traditionen der schottischen Hochlandtracht entworfen", so die Scottish Tartans Authority, laut dem Online-Magazin "Daily Mail".

Ein weiteres schönes Detail ist die Nähe zu Balmoral bei der Wahl des Stoffes: "Das einzigartige Design, das seiner Majestät präsentiert wurde, basiert auf dem Balmoral-Schottenmuster, das aus der Zeit um 1850 stammt und auch heute noch vom König und Mitgliedern der königlichen Familie getragen wird", so die Verantwortlichen.

Jedes Jahr kommen am ersten Samstag im September Tausende von Besuchern in das kleine schottische Dorf, um der farbenfrohen, schottischen Tradition beizuwohnen.

