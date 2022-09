Ein bisschen Licht in Zeiten des Schattens: Ein Fan bringt Charles III. mit einem Stift-Geschenk in Cardiff zum Lachen.

von Tina Pokern Ein undichter Stift brachte König Charles III. Anfang der Woche so in Rage, dass er sich vergaß und zu fluchen begann – vor laufender Kamera. Das nahm ein Fan nun zum Anlass, den Monarchen mit einem frechen Witz zu erheitern.

Britischer Humor ist trocken und schwarz und nicht jedermanns Sache, aber er schafft es, sogar einem König in seinen dunkelsten Stunden ein Lachen abzutrotzen. So geschehen beim gestrigen Besuch von Charles III. in Wales. Es ist Filmmaterial aufgetaucht, das den Monarchen dabei zeigt, wie er royale Fans in Cardiff begrüßt, Hände schüttelt, Glückwünsche entgegennimmt. Und noch etwas anderes wurde dem Monarchen dargeboten: ein Stift. Eine Geste, die nicht nur den König sichtlich amüsierte.

Denn mit einem wirklich ungehorsamen Stift hatte sich der König Anfang der Woche in Nordirland herumschlagen müssen. Weil der Stift undicht war und die royalen Finger des Königs befleckte, als der sich ins Gästebuch der königlichen Residenz Hillsborough eintrug, rissen Charles III. ein, zwei Geduldsfäden. Er schimpfte sichtlich in Rage: "Ich kann dieses blöde Ding nicht leiden. Jedes verdammte Mal." Die Aufnahmen des angefassten Königs im Kampf mit dem Stift gingen um die Welt.

König Charles III. zum Lachen gebracht

In Wales nutzten die Fans das Malheur nun, um einen kleinen Witz – durchaus auf Kosten des Königs – zu machen. Die Aufnahmen zeigen, wie ihm der Stift aus der Menge gereicht wird, er ihn zunächst irritiert entgegennimmt, wohl nicht ganz sicher, was er mit diesem Geschenk anfangen soll. Zu hören ist daraufhin die Stimme einer Frau, die frech erklärt: "Für alle Fälle." Der König ist ob dieser Unverschämtheit aber nicht etwa empört, sondern bricht in Gelächter aus. Der Witz erheiterte Charles III. so sehr, dass er den Moment mit Umstehenden teilte, bevor er weiterging.

Gebraucht hat Charles III. den Stift allerdings nicht. Denn diesmal hatte er vorgesorgt und selbst einen Stift mitgebracht. Bevor es in Cardiff ans Signieren ging, zog er diesen kurzerhand aus der Jackentasche. Das blieb von den Fans nicht unbemerkt, die dies auf den Sozialen Netzwerken kommentierten. Einer schrieb: "Ich liebe es, dass König Charles seinen eigenen Stift mitgebracht hat. Diesmal kein #pengate."

Quelle: Mirror, Twitter