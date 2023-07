Am 5. Juli Genau wie seine Mutter: König Charles III. bekommt zweite Krönung in Schottland

Es ist zwei Monate her, da feierte ganz Großbritannien die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla. Jetzt bekommt der neue Monarch erneut eine Ehrung – in Schottland. Was man zu dem royalen Programm wissen muss.

Am 6. Mai feierte nicht nur die Royal Family die Krönung von Familienoberhaupt König Charles III., sondern ganz Großbritannien. Der Montag nach der Coronation wurde zum Feiertag, im ganzen Land fanden Events und Partys statt. Jetzt darf Charles noch mal feiern.

König Charles III. feiert zweite Krönung

Am 5. Juli, also knapp zwei Monate nach der offiziellen Krönung, wird der neue Monarch in Schottland eine weitere Coronation feiern. Während der jährlichen Holyrood Week sind unter anderem königliche Prozessionen und ein Dankesgottesdienst in der St. Giles Kathedrale in Edinburgh geplant.

Auch die verstorbene Queen Elizabeth II. wurde so geehrt. Vor 70 Jahren, am 24. Juni 1953, reiste die Königin mit ihrem Ehemann, Prinz Philip, ebenfalls nach Edinburgh. Einen knappen Monat nach ihrer Krönung in der Westminster Abbey in London fuhren Elizabeth und Philip mit einer Kutsche über die Royal Mile zur St. Giles Kathedrale.

Prinz William und Prinzessin Kate auch in Edinburgh dabei

Genauso wird es jetzt auch bei Charles und Camilla ablaufen. Nach einer Prozession in der Hauptstadt Schottlands werden die Royals in der St. Giles Kirche einem Gottesdienst beiwohnen. Dort werden dem Monarchen die schottischen Kronjuwelen, die sogenannten Königsinsignien, überreicht. Die Kronjuwelen von Schottland sind die ältesten im Vereinigten Königreich. Sie werden auch Honours of Scotland genannt und umfassen Krone, Zepter und ein Schwert.

Neben Charles und Camilla werden auch William und Kate, der Prinz und die Prinzessin von Wales, vor Ort sein. Genau wie bei Königin Elisabeths Besuch in Schottland wird auch Charles' zweite Krönung live im (britischen) Fernsehen zu sehen sein. So schnell haben die Feierlichkeiten noch kein Ende – Royal-Fans dürfte es freuen.

