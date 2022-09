Nach der Trauerzeremonie für die Queen in Edinburgh ist König Charles III. gemeinsam mit seiner Frau Camilla weiter nach Nordirland gereist. Am Flughafen in Belfast wurde das Königspaar von politischen Vertretern und zwei zehnjährigen Kindern begrüßt. Der Besuch in der britischen Provinz soll auch die Zugehörigkeit der früheren Bürgerkriegsregion zum Vereinigten Königreich unterstreichen.

Mehr