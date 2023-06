König Charles III. empfängt das belgische Königspaar

Es war ein besonderer Tag: Am Donnerstag feierten die Briten den Founder's Day. König Charles III. bekam Besuch aus Belgien – gemeinsam gedachte man seines Namensvorgängers.

Königin Camilla trug ein blaues, geblümtes Kleid, Königin Mathilde kam in Pink, die Herren trugen elegante Anzüge: König Charles III. hat am Donnerstag Philippe, den König der Belgier, in Windsor Castle empfangen. Das belgische Königspaar gehört damit zu den ersten Besuchern, die das britische Staatsoberhaupt seit seiner Krönung am 6. Mai dieses Jahres empfängt. Die vier posierten im Schloss für ein gemeinsames Foto, das auf den Instagram-Accounts der britischen und belgischen Monarchie verbreitet wurde.

Der Besuch von König Philippe und Königin Mathilde fand zu einem besonderen Anlass statt: Der Founder's Day des Royal Hospital Chelsea. Dabei handelt es sich um ein Altersheim für ausgediente und invalide britische Soldaten, das von König Charles' Namensvorgänger Charles II. 1692 gegründet wurde. Die Veteranen-Residenz folgt dem Vorbild des Hôtel des Invalides, das der französische König Ludwig XIV. 1670 bis 1676 für verwundete französische Soldaten errichten ließ.

Charles III: Seine Namensvorgänger gründete das Invalidenheim

Die Briten gedenken der Gründung des Royal Hospital Chelsea jedes Jahr kurz nach dem 29. Mai mit dem Founder's Day, also dem Gründertag. Am 29. Mai 1630 wurde Charles II. geboren, und an seinem 30. Geburtstag, dem 29. Mai 1660, bestieg er den Thron. In diesem Jahr wurde der Founder's Day am Donnerstag, 8. Juni zelebriert.

Der Tag ist ebenfalls unter dem Namen Oak Apple Day bekannt. Das spielt auf einen Eichenbaum an, auf dem sich Charles nach der Schlacht von Worcester 1651 versteckte und so der Festnahme durch die Parlaments-Armee ("New Model Army") entging. Noch heute tragen die Pensionäre im Royal Hospital Chelsea Eichenblätter an ihrer Uniform - um daran zu erinnern.

Wie lebendig diese Tradition noch heute ist, davon konnten sich König Charles III. und seine royalen Staatsgäste direkt vor Ort ein Bild machen: Die beiden Königspaare besuchten das Royal Hospital Chelsea und ehrten die Veteranen der britischen Armee: Auch König Philippe und Königin Mathilde trugen am Nachmittag Eichenblätter.

