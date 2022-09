von Christian Hensen Seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., ist nichts mehr wie vorher. Da kämpft selbst ein König wie Charles III. mit den Emotionen – und lässt sich schon von einem Stift aus der Ruhe bringen.

Bei der Masse an Terminen und der emotionalen Last durch den Tod seiner Mutter kann selbst ein König irgendwann nicht mehr in jeder Situation einen kühlen Kopf bewahren. Da reichen dann oft Kleinigkeiten, um kurze emotionale Ausbrüche auszulösen. Im Internet kursiert ein Video, dass König Charles III. dabei zeigt, wie er die Contenance verliert, weil sein Stift ausläuft.

König Charles III. bleibt kaum Zeit

Der neue britische König ist in dem Video zu sehen, als er sich ins Gästebuch der königlichen Residenz Hillsborough in Nordirland eintragen will. Zunächst herrscht Verwirrung über das Datum – kein Wunder, es ist davon auszugehen, dass die Tage des Königs aktuell verschwimmen dürften.

Charles III. fragt also: "Haben wir den 12. September?" Ein Diener verneint höflich und korrigiert, es sei bereits der 13. September. Sichtlich belastet ärgert sich Charles III. und sagt: "Ach Gott, ich habe das falsche Datum aufgeschrieben." Der folgenden Unterhaltung ist zu entnehmen, dass es offenbar nicht das erste Mal war, dass der König sich an diesem Tag im Datum vertan hatte. Er versichert sich erneut und scheint die Angaben im Buch zu korrigieren.

Als er den Stift seiner Gemahlin Camilla übergeben will, beginnt der Ärger erst richtig – denn der Stift kleckst ihm auf den Finger. Der König empört sich: "Ach Gott, ich hasse es." Seine Frau bestätigt: "Schau, das läuft überall raus." Charles III. entgegnet äußerst verärgert: "Ich kann dieses blöde Ding nicht leiden." Weiter schimpft er: "Jedes verdammte Mal!" Und während Charles III. verärgert aus dem Raum geht, setzt seine Frau den Eintrag ins Buch fort – mit einem neuen Stift.

Verständnis für Charles III. ist groß

Offenbar ist es nicht der erste königliche Ausraster, seit Charles III. im Amt ist. Erst am Samstag ärgerte sich der König offenbar über die Position eines Tintenfässchens – und forderte seine Bediensteten auf, das Utensil umzustellen.

Reise nach Nordirland Beim Corgi geht sein Herz auf: König Charles III. besucht Belfast 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Nach der Trauerzeremonie für die Queen in Edinburgh ist König Charles III. gemeinsam mit seiner Frau Camilla weiter nach Nordirland gereist. Am Flughafen in Belfast wurde das Königspaar von politischen Vertretern und zwei zehnjährigen Kindern begrüßt. Der Besuch in der britischen Provinz soll auch die Zugehörigkeit der früheren Bürgerkriegsregion zum Vereinigten Königreich unterstreichen. Mehr

Das Verständnis für Charles ist allerdings groß. In den sozialen Medien heißt es zum Ärger über die Tinte am Finger: "Seid nachsichtig mit ihm, er ist nicht nur 73 Jahre alt, er hat gerade seine Mutter verloren und ist in einem Atemzug unser König geworden, er hatte noch nicht einmal die Chance zu trauern, weil er im ganzen Land zur Schau gestellt wird." Nur wenige Menschen sind der Meinung, dass ein König auch in dieser Extremsituation wie ein Uhrwerk funktionieren müsse.