von Christina Klein Im britischen Königshaus wurde das Weihnachtsfest bisher immer sehr traditionell gefeiert und vor allem formell. Das soll sich beim ersten Weihnachtsfest unter König Charles III. nun ändern.

Es ist das erste Weihnachtsfest unter König Charles III. – der neue König versucht die britische Monarchie an vielen Ecken und Enden ein wenig zu modernisieren, ohne ihr die Tradition abzusprechen. Seine Krönung im nächsten Jahr soll beispielsweise kleiner, günstiger und die Teilnehmenden diverser sein, als man es von der Thronbesteigung seiner Mutter kannte.

König Charles III. Misson scheint aber auch vor dem königlichen Weihnachtsfest nicht Halt zu machen. Jennie Bond, die ehemalige königliche Korrespondentin der BBC, berichtete in einem Interview mit dem "OK!"-Magazin, dass erstaunliche Änderungen beim royalen Weihnachtsfest zu erwarten sind.

Die Royal-Expertin geht davon aus, dass der königliche Knicks und die Verneigung zur Begrüßung ihrer Majestät in diesem Jahr nicht mehr stattfinden werden, das ganze Fest soll weniger "zugeknöpft" ablaufen. Insgesamt soll König Charles III. sich ein "weniger formelles" Weihnachtsfest auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk wünschen.

König Charles III. soll nicht alle Weihnachtsgebräuche der Royals ändern wollen

Eine gravierende Modernisierung soll laut Bond auch sein, dass die Royals sich nicht mehr am Nachmittag vor dem Fernseher versammeln werden, wenn die königliche Weihnachtsansprache ausgestrahlt wird. Laut der Expertin wird eine Tradition aber wohl bleiben, dass der König die Ansprache ein paar Tage vorher aufzeichnen lässt und vermutlich auch Worte für seine verstorbene Mutter, die Queen, enthalten sein werden.

Ein Programmpunkt bleiben soll auch der Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church auf dem Sandringham Estate, bevor die königliche Familie zum Weihnachtsessen einkehrt. Laut Bond soll der Platz der Queen am Esstisch leer bleiben.

Neben König Charles III. und Queen Consort Camilla werden der Prinz und die Prinzessin von Wales, William und Kate, mit ihren drei Kindern dort sein und in der nahe gelegenen Anmer Hall wohnen. Ein Wohnsitz, den ihnen die Königin einst gab. Es wird erwartet, dass sich andere Familienmitglieder am Weihnachtsmorgen dem König und der Queen Consort auf ihrem Weg zur Kirche anschließen. Die königliche Familie feiert seit 1988 das Weihnachtsfest in Sandringham.

Quellen:OK!, Daily Mail