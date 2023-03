Gedenken der NS-Transporte jüdischer Kinder nach Großbritannien am Bahnhof Dammtor, eine Kranzniederlegung an der von britischen Bombern zerstörten Kirche St. Nikolai, ein Besuch im Rathaus mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und die unvermeidliche Hafenrundfahrt: König Charles III. und seine Frau Camilla beenden ihre Deutschlandreise am Freitag in Hamburg.

Bei vielen älteren Bewohnerinnen und Bewohnern weckt die royale Stippvisite Erinnerungen: Vor 58 Jahren besuchen Königin Elizabeth II. und ihr Gemahl Prinz Philip auf ihrer ersten von insgesamt fünf Staatsbesuchen in Deutschland die Hansestadt – und sorgen für Begeisterung in der Bevölkerung. Rund zwei Dutzend Städten der Wirtschaftswunder-Republik in elf Tagen statten die damals 39-jährige Monarchin und ihr 43-jähriger Ehemann seinerzeit einen Besuch ab. Auch 1965 ist Hamburg – nach 1945 Teil der britischen Besatzungszone – die letzte Station der Reise.

Queen Elizabeth auf 1965 auf Staatsbesuch in Hamburg

"Hamburg umjubelt Königin Elizabeth II." titelt das "Hamburger Abendblatt" am 28. Mai und notiert: "Der königliche Sonderzug rollte um 9.59 Uhr in den Dammtorbahnhof ein. Dem Herrscherpaar wurde ein großer Empfang bereitet. Zehntausende von Menschen säumten seit Stunden die Durchfahrtsstraßen. Hunderttausende auf den Beinen, überall die Spannung der Erwartung." Das alles bei "strahlender Sonne". Die Titelseite verspricht einen "großen Farbbildbericht" im Innenteil der Zeitung.

Auf dem Programm stehen damals unter anderem eine Alsterrundfahrt, der Besuch einer Regatta und einer Schule sowie ebenfalls ein Eintrag ins Goldene Buch im Rathaus. Am Ende des Besuchs bereitet die Hansestadt der Königin und dem Prinzen einen "Unvergeßlichen Abschied" im Hafen, wie die Zeitung schreibt. Auf der "Britannia", der königlichen Jacht, schippert das royale Paar über die Elbe Richtung Nordsee und Heimat, begleitet von Hunderten größeren und kleineren Schiffen. "Die Queen und ihr Gemahl erlebten ein unvergleichliches Schauspiel, ein Bild von majestätischer Schönheit, das auch ungezählte Zuschauer am Elbufer in seinen Bann schlug."

"Boote der Hafenfeuerwehr schießen hohe Wasserfontänen in den Himmel. Gruß und Geleit für die Königin, die die Hamburger bei ihrem Besuch so gefeiert haben, als wäre es ihre eigene", berichtet der Norddeutsche Rundfunk. "Ein Schauspiel, wie es Hamburg in seiner 1.000-jährigen Geschichte noch nicht erlebt hat", jubelt das "Abendblatt".

Die Fernsehsender, Radiostationen, Zeitungen und Magazine kennen, anders als bei Charles' und Camillas Reise 58 Jahre später, in den Tagen des Queen-Besuches kaum ein anderes Thema. Auch der stern hievt die königliche Deutschlandreise gleich mehrfach auf sein Titelblatt. Der Staatsbesuch ist einer der Höhepunkte in der Geschichte der damals noch jungen Bundesrepublik und der letzte Tag in Hamburg sein krönender Abschluss. Vier weitere Male ist Elizabeth während ihrer jahrzehntelangen Regentschaft noch zum Staatsbesuch in Deutschland, hinzu kamen informelle Besuche. 2022 stirbt die Queen 96-jährig, Philip bereits ein Jahr zuvor.

Quellen: "Hamburger Abendblatt"-Archiv, Norddeutscher Rundfunk, stern-Archiv, Nachrichtenagentur DPA