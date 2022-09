Dass seine Mutter im Sterben liegt, soll der neue König Charles III. auch nicht viel früher als der Rest der Welt erfahren haben. Als der Anruf kam, war die Tochter von George W. Bush anwesend.

Vergangenen Donnerstag schockierte am frühen Nachmittag eine Meldung die Welt: Die Ärzte der Königin seien besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät. Kurze Zeit später verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Wie mehrere britische Medien berichten, wurde ihr ältester Sohn Charles davon auch nicht früher informiert.

Prinz Charles, wie der heutige König damals noch hieß, befand sich mit seiner Frau Camilla im Dumfries House in Schottland, als ihn der Anruf erreichte. Camilla sollte dort eigentlich von Jenna Bush Hager interviewt werden. Die Tochter des früheren US-Präsidenten George W. Bush ist Journalistin und arbeitet für die "Today-Show".

Jenna Bush Hager wollte Camilla interviewen

In der Sendung berichtete die 40-Jährige von dem Erlebnis: Das Interview sei seit einem Jahr geplant gewesen. Eigentlich hätte das Treffen schon am Abend zuvor stattfinden sollen, doch der Flug von Camilla sei verschoben worden. So habe die Bush-Tochter mit Prinz Charles zu Abend gegessen - an seinem letzten Abend als Prinz.

Am nächsten Tag hätte sie sich mittags um halb zwei britischer Zeit mit Camilla treffen sollen. Dann habe Jenna Bush Hager plötzlich hektische Schritte auf dem Flur gehört. Das Telefon habe geklingelt und man bat sie, leise zu sein. Kurz darauf war ein Helikopter zu hören.

Camilla und Charles im Hubschrauber

Wie sie später erfuhr, befanden sich Charles und Camilla darin - auf dem Weg nach Schloss Balmoral. Bush Hager wurde kurz darauf mitgeteilt, das Interview werde nicht stattfinden. Ein Jahr Vorbereitung und Kontaktanbahnung war damit für die Katz.

Damit lässt sich der Zeitpunkt ziemlich genau datieren, wann der neue König vom Todeskampf seiner Mutter erfuhr. Offenbar nur unwesentlich früher als der Rest der Welt.

Verwendete Quellen: "Independent", "Today-Show"; "Daily Mirror"